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Bis 3. Oktober

Jugend & Beruf-Messe ist eröffnet

Felbermayer-Messestand
© Felbermayr
Lehre machen oder doch lieber studieren? Die Berufswahl ist eine der bedeutendsten Entscheidungen im Leben junger Menschen und hat weitreichende Auswirkungen auf ihre Zukunft.
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Mehr als 300 Aussteller auf einer Fläche so groß wie drei Fußballfelder: Die Messe "Jugend & Beruf" hat am Mittwoch, 30. September ihre Tore geöffnet und das Welser Messegelände ist bis Samstag wieder der größte Treffpunkt für Berufsorientierung in Österreich. 167 Lehr- und Ausbildungsbetriebe, 98 Schulen, zahlreiche Studienangebote und Einrichtungen der Berufsorientierung zeigen viele Möglichkeiten für die Zukunftgestaltung von jungen Menschen.

Dazu gibt’s wieder den Bewerbungsfoto-Corner sowie viele Tests und Beratung zu eigenen Interessen, Kenntnissen und Fähigkeiten -  und das alles kostenlos.

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Die Messe hat am Donnerstag von 8.30 bis 15 Uhr, am Freitag von 8.30 bis 17 Uhr und am Samstag von 8.30 bis 16 Uhr geöffnet.

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