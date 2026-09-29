OÖ ist Spitzenreiter bei Energiegemeinschaften

Mit dem neuen Peer-to-Peer-Modell (P2P) kommt ab Oktober eine weitere Möglichkeit hinzu, Strom direkt miteinander zu teilen. Damit können beispielsweise zwei Personen auf vertraglicher Basis selbst erzeugten Strom unmittelbar untereinander weitergeben.

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"Mit 2.814 Energiegemeinschaften und einem Zuwachs von 40 Prozent innerhalb eines Jahres liegt Oberösterreich klar an der Spitze aller Bundesländer – neue Möglichkeiten zum direkten Stromteilen machen die Energiewende für noch mehr Menschen zugänglich", sagt LR Markus Achleitner (ÖVP).

2.814 Energiegemeinschaften

"Die aktuellen Zahlen der Energie-Regulierungsbehörde E-Control bestätigen einmal mehr die Vorreiterrolle unseres Bundeslandes bei der Umsetzung der Energiewende. Bereits 2.814 Energiegemeinschaften mit rund 56.000 teilnehmenden Zählpunkten gibt es in Oberösterreich. Damit sind bereits mehr als 125.000 Oberösterreicherinnen und Oberösterreicher Teil einer Energiegemeinschaft. Innerhalb nur eines Jahres ist die Zahl der Gemeinschaften um 40 Prozent gestiegen. Das zeigt, dass der Umstieg auf erneuerbare Energien in unserem Bundesland von der Bevölkerung breit mitgetragen und aktiv mitgestaltet wird", so Achleitner.