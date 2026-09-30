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100 km/h statt 30er

Drogen & Tuning: 18-Jähriger lieferte sich im Innviertel Verfolgungsjagd

Polizeiauto
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Der Amtsbekannte setzte seine Flucht dann noch zu Fuß durch Gärten fort.
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Aspach. Ein 18-jähriger Autolenker hat sich am Dienstag in Aspach eine rund zehn Kilometer lange Verfolgungsjagd mit der Polizei geliefert. Die Beamten wollten den Wagen - ein PS-starkes Modell mit amtsbekanntem Kennzeichen - in einer 30er-Zone aufhalten, daraufhin fuhr der Bursch mit 100 km/h durch das Siedlungsgebiet bis in die Nachbargemeinde Höhnhart (beide Bezirk Braunau). Als er in eine Sackgasse geriet, stieg er aus und setzte die Flucht zu Fuß durch mehrere Gärten fort.

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Drogentest war positiv

Schließlich wurde er gestellt und zwischenzeitlich festgenommen. Der Mann hatte weder einen Führerschein noch eine Zulassung, zudem war der Drogentest positiv. Er wird wegen des Verdachts der Gefährdung der körperlichen Sicherheit, des unbefugten Gebrauchs von Fahrzeugen sowie nach dem Suchtmittelgesetz bei der Staatsanwaltschaft Ried und wegen mehrerer Verkehrsdelikte bei der Bezirkshauptmannschaft Braunau angezeigt.

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