oe24
TV
E-Paper
Immo
Welt

23 Jahre nach Invasion

Letzte US-Truppen haben den Irak verlassen

Ein Transportflugzeug der US Air Force C-130 Hercules steht auf einer Startbahn mit Soldaten in der Nähe.
© APA/AFP/AMMAR KARIM
Die USA haben die Truppen vollständig aus dem Irak abgezogen.
OE24 auf Google bevorzugen

Die letzten US-Soldaten hätten das Land verlassen, teilte das US-Verteidigungsministerium am Mittwoch mit. Damit endet eine Zeit von teils heftig umstrittenen US-Militäreinsätzen in dem Land im Nahen Osten, mit denen der frühere Machthaber Saddam Hussein gestürzt und die Terrormiliz Islamischer Staat (IS) bekämpft wurde.

Auch interessant

Wie kommt mein Foodora-Essen ab morgen nach Hause?

HUMA ELEVEN: Frieden aus Kinderaugen: 200 junge Künstler zeigen ihre Werke

Auto stürzt nach Crash 20 Meter in Schlucht

Das Ende der "Operation Inherent Resolve" stellt nach Einschätzung des irakischen Sicherheitsberaters Kassem al-Araji einen wichtigen Meilenstein dar. Das Ende der Mission bedeute nicht das Ende der Partnerschaft, sagte al-Araji der Staatsagentur INA zufolge. Sicherheits- und Geheimdienstkooperationen sollen demnach fortgesetzt werden.

Auf den Abzug hatten sich der Irak und die USA 2024 geeinigt. In den vergangenen Jahren waren nach Angaben des Pentagons noch rund 2.500 US-Soldaten im Irak stationiert. Zuletzt verblieben sie noch in Erbil in der Kurdenregion, an einem Stützpunkt in der Nähe des Flughafens von Bagdad und im Regierungsviertel der Hauptstadt, bekannt als Grüne Zone.

Fehler im Artikel gefunden?Jetzt melden

OE24 entdecken

Entführungsalarm auf Flug nach Tel Aviv: Kampfjets steigen auf

Israel-Experte kündigt Krimi um Netanyahu an

"Backpack" ist der fetteste Bär der Welt

Polnische Flughäfen wegen russischer Angriffe geschlossen

Briten-Premier schließt Rückkehr in die EU nicht aus

Kroatien macht Restaurant-Rückzieher

Letzte US-Truppen verlassen den Irak

Trump: KI-Firmen sollen sich selbst beaufsichtigen

"Blaue Welle" - Trump droht Wahl-Beben

Putin-Plan bekannt: Ukraine soll bis Frühling 2027 fallen