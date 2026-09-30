Letzte US-Truppen haben den Irak verlassen

Die USA haben die Truppen vollständig aus dem Irak abgezogen.

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Die letzten US-Soldaten hätten das Land verlassen, teilte das US-Verteidigungsministerium am Mittwoch mit. Damit endet eine Zeit von teils heftig umstrittenen US-Militäreinsätzen in dem Land im Nahen Osten, mit denen der frühere Machthaber Saddam Hussein gestürzt und die Terrormiliz Islamischer Staat (IS) bekämpft wurde.

Das Ende der "Operation Inherent Resolve" stellt nach Einschätzung des irakischen Sicherheitsberaters Kassem al-Araji einen wichtigen Meilenstein dar. Das Ende der Mission bedeute nicht das Ende der Partnerschaft, sagte al-Araji der Staatsagentur INA zufolge. Sicherheits- und Geheimdienstkooperationen sollen demnach fortgesetzt werden.

Auf den Abzug hatten sich der Irak und die USA 2024 geeinigt. In den vergangenen Jahren waren nach Angaben des Pentagons noch rund 2.500 US-Soldaten im Irak stationiert. Zuletzt verblieben sie noch in Erbil in der Kurdenregion, an einem Stützpunkt in der Nähe des Flughafens von Bagdad und im Regierungsviertel der Hauptstadt, bekannt als Grüne Zone.