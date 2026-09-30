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Kampfjets steigen auf

Notfallsignal: Piloten prügeln sich im Cockpit

FlyDubai Boeing 737 MAX 8 im Landeanflug am Flughafen Dubai vor blauem Himmel.
© Getty Images
Ein Flugzeug auf dem Weg von den Vereinigten Arabischen Emiraten nach Tel Aviv hat nach israelischen Medienberichten ein Notfallsignal gesendet.
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Hintergrund sei allerdings keine Entführung, wie zunächst befürchtet, sondern ein Streit zwischen den Piloten, berichteten israelische Medien. Der Ukrainer und der Russe sollen sich sogar geprügelt haben. Zuvor war berichtet worden, der Flieger von Flydubai habe einen international bekannten Code gesendet, der auf eine Entführung oder einen unrechtmäßigen Eingriff hinweise.

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180 Menschen an Bord

Das Flugzeug auf dem Weg von Dubai nach Tel Aviv sei über Saudi-Arabien abgedreht und dort auf dem Flughafen Tabuk gelandet. An Bord der Maschine seien etwa 180 Israelis, berichtete die Zeitung "Haaretz". Israel und Saudi-Arabien unterhalten keine diplomatischen Beziehungen.

Israelische Kampfjets seien unterwegs zu dem Flugzeug, hatte die "Times of Israel" unter Berufung auf Sicherheitskreise berichtet. Das israelische Militär teilte zu dem Vorfall mit, Generalstabschef Eyal Zamir berate sich gegenwärtig mit ranghohen Kommandanten, darunter dem Chef der Luftwaffe.

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