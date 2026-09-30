Polnische Flughäfen wegen russischer Angriffe geschlossen

Wegen russischer Angriffe auf die benachbarte Ukraine hat Polen am Mittwoch zwei Flughäfen in Grenznähe vorübergehend geschlossen.

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Betroffen seien Rzeszow und Lublin, teilte die Luftfahrtbehörde PANSA mit. Rzeszow ist das Drehkreuz für Militärhilfe an die Ukraine. Details zu den russischen Angriffen gab es nicht. Polen rechnet schon seit geraumer Zeit mit direkten russischen Angriffen auf sein Staatsgebiet.

Russische Luftangriffe auf die ukrainische Hauptstadt Kiew hatten in der Nacht ein Todesopfer gefordert, drei Personen seien verletzt worden, hieß es von den dortigen Behörden. Der Bürgermeister der Stadt, Witali Klitschko, teilte über den Kurznachrichtendienst Telegram mit, in einem Wohngebiet sei ein Feuer ausgebrochen.