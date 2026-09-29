Böller & Prügel: Schüler-Proteste in Frankreich eskalieren

Krawall-Welle an Frankreichs Schulen: Bei Schülerprotesten gab es 440 Festnahmen und 31 Verletzte.

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Paris. Bei den teils gewaltsamen Schülerprotesten in Frankreich sind am Dienstag nach Angaben der Regierung 440 Menschen festgenommen worden, überwiegend Minderjährige. Das Bildungsministerium meldete zugleich 31 Verletzte unter Schülern und Beschäftigten. Mindestens zehn Beschäftigte des Bildungswesens seien verletzt worden, erklärte Bildungsminister Édouard Geffray. Laut Bildungsministerium waren am Dienstag insgesamt 416 Schulen von Protesten oder Störungen betroffen.

Französische Polizisten in Schutzkleidung halten in einer Tränengaswolke die Formation, während Schüler am 29. September 2026 im Rahmen eines landesweiten Streik- und Protesttags im öffentlichen Dienst eine Blockade-Aktion an der Cesar-Baggio-Sekundarschule in Lille durchführen. Beschäftigte des öffentlichen Dienstes, darunter auch die Feuerwehr, führen am 29. September auf Aufruf eines breiten Gewerkschaftsbündnisses einen eintägigen Streik und Demonstrationen in ganz Frankreich durch. Ziel ist es, zwei Tage vor der Präsentation des Entwurfs für den Haushalt 2027 Druck auf die Regierung auszuüben. © APA/AFP/SAMEER AL-DOUMY

Dienstagabend waren demnach noch 338 Schulen betroffen, 45 davon blockiert. In 46 weiteren gab es Blockadeversuche. Die Proteste hatten in der vergangenen Woche im Großraum Paris begonnen und sich anschließend auf andere Landesteile ausgeweitet.

Unter den Verletzten seien ein Lehrer, der im Norden des Landes geschlagen worden sei, sowie ein Schulleiter, der im Département Hauts-de-Seine durch einen Feuerwerkskörper verletzt worden sei, erklärte Geffray im Onlinedienst X. Ein weiterer Schulleiter sei im Département Essonne mit dem Tod bedroht worden. "Diese Gewalt ist unsäglich", schrieb der Minister.

Schüler rennen vor einem Polizeieinsatz davon. © APA/AFP/SAMEER AL-DOUMY

Das Demonstrationsrecht sei eine grundlegende Freiheit, dürfe aber nicht als Rechtfertigung für solche Taten dienen, erklärte Geffray weiter. "Wer sie legitimiert oder in diesem Zusammenhang zur Ausweitung der Blockaden aufruft, bringt unsere Schüler ebenso wie die Beschäftigten des öffentlichen Dienstes in Gefahr. Das ist unverantwortlich."