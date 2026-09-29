Unfall in Südtirol
4-Jähriger von Kleintransporter erfasst – tot
Bozen. Eine Vierjährige ist Dienstagvormittag gegen 10.30 Uhr in der Garibaldistraße im Südtiroler Bozen von einem Kleintransporter erfasst und lebensgefährlich verletzt worden. Nach Reanimationsversuchen an Ort und Stelle wurde das Mädchen in das Spital eingeliefert, wo sie wenig später ihren schweren Verletzungen erlag, berichtete Südtiroler Medien. Sie soll sich in der Nähe der Bushaltestelle vor dem Walther Park von seiner Mutter entfernt haben und auf die Fahrbahn geraten sein.
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Die Stadtpolizei nahm die Ermittlungen hinsichtlich des genauen Unfallhergangs auf. Im Einsatz standen auch die Feuerwehr, Sanitäter und die Notfallseelsorge.
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