42-Jährige stirbt nach Notaufnahme-Wartezeit im Türkei-Urlaub

Der Türkei-Urlaub einer deutschen Staatsanwältin endete in Istanbul in einer Tragödie. Nach tagelangen Magen-Darm-Problemen und Erbrechen verstarb die 42-Jährige im Krankenhaus.

Drucken OE24 auf Google bevorzugen So sehen Sie öfter Artikel von OE24 in den Google-Ergebnissen

Istanbul/Hamburg. Die Hamburger Juristin Sibel T. (42) reiste Anfang September mit ihrem Ehemann nach Istanbul, wo das Paar in einer Unterkunft im Viertel Mimar Sinan wohnte. Während des Aufenthalts verschlechterte sich ihr Zustand nach vier Tagen mit schwerem Erbrechen und Magen-Darm-Beschwerden ungeklärter Ursache massiv.

In der Nacht zum Sonntag, den 13. September, suchte die an chronischem Bluthochdruck leidende 42-Jährige die Notaufnahme eines Krankenhauses im westlich gelegenen Silivri auf. Laut der Zeitung "Hürriyet" vergingen rund zwei Stunden Wartezeit, in denen sich ihr Zustand dramatisch verschlechterte. Sie wurde auf die Intensivstation verlegt, verstarb jedoch kurz darauf.

Die genaue Todesursache ist öffentlich nicht bekannt. Die Polizei stuft den Fall als verdächtig ein und ermittelt. Nach der Obduktion gab die Behörde den Leichnam frei; die Beisetzung fand bereits durch die Familie in der Türkei statt.