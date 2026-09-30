Bauernregel: "Ist der Oktober warm und fein, ..."

Der Oktober gilt in den traditionellen Bauernregeln als wichtiger Hinweisgeber für den kommenden Winter.

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Dabei spielt vor allem die Witterung des Monats eine Rolle. Eine überlieferte Regel lautet: "Ist der Oktober warm und fein, kommt ein scharfer Winter drein." Ein milder und freundlicher Oktober wird demnach mit einem kalten und strengen Winter in Verbindung gebracht.

Auch für einen nassen und kühlen Oktober gibt es eine entsprechende Bauernregel: "Ist er aber nass und kühl, mild der Winter werden will." Demnach soll ein ungemütlicher Oktober auf einen vergleichsweise milden Winter hindeuten.

Überraschende Prognose

Eine weitere Regel richtet den Blick bereits auf einen bestimmten Wintermonat: "Warmer Oktober bringt fürwahr, stets einen kalten Februar." Ein ungewöhnlich warmer Oktober soll demnach einen frostigen Februar ankündigen.

Wie bei allen Bauernregeln handelt es sich um traditionelle Wetterbeobachtungen und nicht um wissenschaftliche Langzeitprognosen. Sie spiegeln Erfahrungen und überlieferte Vorstellungen aus einer Zeit wider, in der Wettervorhersagen noch nicht auf modernen Messungen und Wettermodellen beruhten.