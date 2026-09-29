Rochade
Ex-Landesrat Schleritzko wechselt zur NÖ Versicherung
Bei der Niederösterreichischen Versicherung (NV) rückt Thomas Wild mit 1. November neben Generaldirektor Stefan Jauk und Vorstandsdirektor Patrick Lachmann in den Vorstand auf. Der frühere ÖVP-Finanzlandesrat Ludwig Schleritzko tritt gleichzeitig als Generalbevollmächtigter für den Vertrieb mit Prokura in das Unternehmen ein und soll Ende 2027 Vertriebsvorstand werden. Vorstandsdirektor Stefan Wukovitsch verlässt die NV laut Aussendung mit Ende Oktober auf eigenen Wunsch.
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Die Personalentscheidungen wurden notwendig, weil Jauk im Mai 2027 Erwin Hameseder an der Spitze von Raiffeisen NÖ-Wien nachfolgen soll. Die Bestellungen durch den Aufsichtsrat erfolgen vorbehaltlich der Zustimmung der Finanzmarktaufsicht, teilte die Niederösterreichische Versicherung am Dienstag in einer Aussendung mit. Wild ist langjähriger Bereichsleiter und gehört seit vielen Jahren der erweiterten Geschäftsleitung an. Schleritzko wechselte im Herbst 2025 von der Landespolitik in die Privatwirtschaft zu Raiffeisen. Als Geschäftsführer der Versicherungsmaklergruppe Aktuell verantwortete der 47-Jährige zuletzt unter anderem den Vertrieb.
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