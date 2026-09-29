Erwischt in Baden
Foto-Finish für Fahrradieb
Da hat einer die Rechnung ohne die Handykamera gemacht! Am 27. September klaute ein Dieb beim Strandbad Baden ein KTM E-Bike, gesichert nur mit einem Seilschloss. Für ihn ein Kinderspiel, für die Polizei der Startschuss.
Baden: Zeugin knipst Serien-E-Bike-Dieb
Eine aufmerksame Zeugin wurde misstrauisch, rief die Stadtpolizei und schickte gleich Fotos mit. Der Schnappschuss wurde zum Jackpot der Ermittler.
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Foto-Finish
Die Kriminalabteilung legte den Turbo-Gang ein: Ein algerischer Tatverdächtiger wurde ausgeforscht und festgenommen, das E-Bike ist wieder da. Doch damit fing die Sache erst an.
Plötzlich tauchten mehrere bisher ungeklärte Fahrraddiebstähle im Stadtgebiet auf. Tatorte und Opfer wurden ausgeforscht. Nach Rücksprache mit der Staatsanwaltschaft ging es wegen dringender Tatbegehungsgefahr und Verdachts auf gewerbsmäßige Begehung direkt in die Justizanstalt Wiener Neustadt. Es gilt die Unschuldsvermutung.
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