Foto-Finish für Fahrradieb

Ein E-Bike-Klau am Strandbad wird für einen Seriendieb zum Bumerang. Eine Zeugin drückt auf den Handy-Auslöser, die Stadtpolizei Baden schnappt zu.

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Da hat einer die Rechnung ohne die Handykamera gemacht! Am 27. September klaute ein Dieb beim Strandbad Baden ein KTM E-Bike, gesichert nur mit einem Seilschloss. Für ihn ein Kinderspiel, für die Polizei der Startschuss.

Baden: Zeugin knipst Serien-E-Bike-Dieb

Eine aufmerksame Zeugin wurde misstrauisch, rief die Stadtpolizei und schickte gleich Fotos mit. Der Schnappschuss wurde zum Jackpot der Ermittler.

Foto-Finish

Die Kriminalabteilung legte den Turbo-Gang ein: Ein algerischer Tatverdächtiger wurde ausgeforscht und festgenommen, das E-Bike ist wieder da. Doch damit fing die Sache erst an.

Plötzlich tauchten mehrere bisher ungeklärte Fahrraddiebstähle im Stadtgebiet auf. Tatorte und Opfer wurden ausgeforscht. Nach Rücksprache mit der Staatsanwaltschaft ging es wegen dringender Tatbegehungsgefahr und Verdachts auf gewerbsmäßige Begehung direkt in die Justizanstalt Wiener Neustadt. Es gilt die Unschuldsvermutung.