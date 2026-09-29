Schüler ersticht Lehrerin (61)

Die Bluttat an der Schule forderte zwei weitere Verletzte, darunter ein Kind.

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Zu einem tödlichem Messerangriff ist es heute am Dienstag in der Slowakei gekommen. Laut Medienberichten kam eine Lehrerin (61) dabei ums Leben. Zwei weitere Personen, darunter ein Kind, wurden verletzt.

Bei dem Angreifer handelt es sich dem Vernehmen nach um einen Schüler der achten Klasse, also im Alter von 13 bis 14 Jahren.

Beide Opfer mit dem Hubschrauber ausgeflogen

Das verletzte Kind wurde mit dem Hubschrauber ausgeflogen und befindet sich in Behandlung. Das zweite Opfer, eine 44-jährige Frau, erlitt Stichwunden im Brustbereich und ist ebenso in eine Klinik geflogen worden.

Die Tat ereignete sich laut slowakischen Medien in der Haupt- und Mittelschule Staskov, in einem Dorf in der Tatra nicht weit von der tschechischen Grenze entfernt.

Das Motiv des Täters ist derzeit unbekannt. Als Waffe soll er ein Messer verwendet haben. Die Lage ist laut Behörden unter Kontrolle. Der slowakische Innenminister Matus Sutaj Estok und der Schulminister Tomas Drucker sind laut Medien vor Ort. Regierungschef Robert Fico zeigte sich bereits tief entsetzt über die Bluttat.