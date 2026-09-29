Wegen El-Niño: Hier regnet es seit 34 Tagen ununterbrochen

Mit 34 Tagen Regenwetter am Stück hat die japanische Hauptstadt Tokio die längste nasse Phase seit Beginn der Aufzeichnungen erlebt.

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Der bisherige Rekord aus dem Sommer 2019 wurde damit gebrochen, wie Kazuhiro Hirono vom japanischen Wetterdienst am Dienstag berichtete. Seit Monatsbeginn fielen im Tokioter Stadtgebiet rund 629 Liter Regen pro Quadratmeter.

Der ungewöhnlich nasse Herbst sei mindestens in Teilen eine Folge des Klimaphänomens El Niño, sagte der Meteorologe Masayuki Kyoda. Bei dem natürlich auftretenden Klimaphänomen erwärmt sich die Wasseroberfläche im östlichen und zentralen Pazifik nahe des Äquators, was weltweit Auswirkungen auf Wind, Luftdruck und Niederschläge hat. In der Folge steigt das Risiko für Wetterextreme.