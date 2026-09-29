Hamidovic-Clan
Großfamilie schickt Kinder zum Stehlen ins Disneyland
Sieben Mitglieder des sogenannten Hamidovic-Clans wurden nun in Paris zu mehrjährigen Haft- und hohen Geldstrafen verurteilt.
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Im Mittelpunkt des Verfahrens stand ein 48-jähriger Familienpatriarch. Das Gericht verhängte gegen ihn wegen Menschenhandels acht Jahre Haft sowie eine Geldstrafe von 500.000 Euro. Seine Ehefrau muss sechs Jahre ins Gefängnis und 300.000 Euro zahlen. Weitere erwachsene Familienmitglieder erhielten Haftstrafen zwischen fünf und sieben Jahren. Alle Angeklagten, die aus Bosnien stammen, dürfen zudem dauerhaft nicht mehr nach Frankreich einreisen.
Nach Überzeugung des Gerichts wurden Kinder – darunter eigene Familienmitglieder – sowie junge Frauen unter Androhung körperlicher und sexueller Gewalt zum Diebstahl gezwungen. Die Minderjährigen wurden demnach in Gruppen zu Orten mit vielen Touristen gebracht. Besonders häufig sollen sie im Disneyland Paris, am dortigen Bahnhof und am Flughafen Charles de Gaulle eingesetzt worden sein.
Bis zu 25.000 Euro Beute am Tag
Nach Angaben der Ermittler erbeuteten die Kinder durchschnittlich bis zu 25.000 Euro täglich. Das Geld mussten sie anschließend an männliche Mitglieder der Familie abliefern. Diese sollen einen luxuriösen Lebensstil gepflegt und ihren Reichtum unter anderem mit Bargeldbündeln in sozialen Netzwerken zur Schau gestellt haben. Auch Besuche in Spielcasinos sowie teuren Hotels und Restaurants gehörten demnach dazu.
Die Staatsanwaltschaft erklärte, die Minderjährigen seien gezielt eingesetzt worden, um die Erwachsenen vor Strafverfolgung zu schützen. Einige der Angeklagten seien selbst als Kinder zum Stehlen gezwungen worden. "Sie wurden von Opfern zu Tätern", hieß es im Prozess.
Die Angeklagten bestritten die Vorwürfe. Die betroffenen Kinder waren bei der Verhandlung nicht anwesend. Einige wurden inzwischen bei Pflegefamilien untergebracht. Bereits 2013 und 2025 hatte es in Frankreich Verfahren wegen Menschenhandels gegen weitere Mitglieder der Großfamilie gegeben.
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