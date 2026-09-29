Space X Rakete geht in Flammen auf

Erstmals gelang eine "Starship" Rakete in die Erdumlaufbahn, doch der Flug endete vorzeitig.

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Geplant war eigentlich eine sechsmalige Umrundung der Erde. Doch dieser Plan von Space X Eigentümer Elon Musk ging nicht in Erfüllung. Zwar gelang ein historischer Meilenstein, denn zum ersten mal erreichte eine Rakete von Space X den Orbit und setzte mehrere Satelliten aus. Doch der Flug endete vorzeitig wegen technischer Gebrechen.

Nach drei Stunden war Schluss

Die 124 Meter lange Rakete startete von Texas aus Richtung Weltall. Geplant war ursprünglich eine zehnstündige Mission auf einer Höhe von 275 Kilometern über der Erde, doch bereits nach drei Stunden war Schluss. Nach Medienberichten war offenbar eines der Triebwerke der 28.000 km/h schnellen Rakete viel zu früh ausgefallen. Das feurige Ende folgte kontrolliert im pazifischen Ozean.

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Musk will zum Mars fliegen

Erstmals war das System im Jahr 2023 getestet worden, die Rakete explodierte aber schon nach nur wenigen Minuten. Jetzt gelang mit dem Flug in den Erdorbit ein Meilenstein, doch Musk wälzt noch größere Pläne: Geht es nach dem reichsten Mann der Welt soll man in der Zukunft bis zum Mars fliegen können. Das Schiff ist groß genug um knapp 100 Menschen zu transportieren und zahlreiche Güter für die "Marskolonisten" mit dazu. Allerdings müsste für diese Traumziele das Schiff erst einmal auch wieder kontrolliert auf der Erde landen können, ohne dass es verglüht. Auch die US-Raumfahrtbehörde NASA kooperiert mit dem Unternehmen und will bald Astronauten auf den Mond schicken.