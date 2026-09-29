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Wirbelsturm Polo

Monster-Hurrikan fegt über Mexiko

Satellitenbild mit drei Wirbelstürmen über dem Ostpazifik, vor der Küste Mexikos und Hawaii.
© APA/AFP/NOAA/HANDOUT
Der Hurrikan "Polo" hat die mexikanische Halbinsel Baja California erreicht.
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Mit anhaltenden Windgeschwindigkeiten von rund 175 Kilometern pro Stunde traf der Sturm in der Nacht auf Dienstag in der Nähe des Ortes Las Barrancas auf Land, wie der mexikanische Wetterdienst Conagua auf der Plattform X mitteilte. "Polo" sei derzeit ein Hurrikan der Kategorie 2 von 5.

Die Behörden hatten die Bevölkerung wegen "lebensbedrohlichen Winden", Sturzfluten und heftigen Regenfällen aufgerufen, sich in Sicherheit zu bringen und die Anweisungen des Zivilschutzes zu befolgen. Der Sturm werde die Halbinsel von Westen nach Osten überqueren und am Morgen in etwas abgeschwächter Form das mexikanische Festland erreichen, teilte das US-Hurrikanzentrum NHC mit.

Ein Soldat der mexikanischen Marine steht an einer überfluteten Küste mit beschädigten Palmen und Trümmern.
© APA/AFP/CARL DE SOUZA

Schon bevor "Polo" auf Land traf, hatte der Hurrikan im westmexikanischen Bundesstaat Jalisco schwere Schäden verursacht. Nach Angaben des örtlichen Zivilschutzes kamen mindestens zwei Menschen ums Leben, drei weitere wurden nach starken Regenfällen und Erdrutschen vermisst. Der Sturm hatte sich vor der mexikanischen Pazifikküste zeitweise bis zur höchsten Kategorie 5 verstärkt. Für Teile der Bundesstaaten Baja California Sur und Sonora waren wegen der erwarteten Regenmengen weitere Überschwemmungen und Sturzfluten vorhergesagt worden.

Überschwemmungen in Hawaii und weiterer Sturm

Unterdessen sorgte der vorbeiziehende Hurrikan "Nolo" am Wochenende teilweise für Überschwemmungen auf Hawaii. Der Sturm wurde am Montag als Hurrikan der Kategorie 4 von 5 eingestuft und sollte sich am Dienstag dem Papahānaumokuākea Marine National Monument, einem weitläufigen Meeresschutzgebiet nordwestlich der Hauptinseln Hawaiis, nähern. Ein Landgang auf den Hauptinseln wird nach der Prognose nicht erwartet.

Überflutete Straße mit Müll und Autoreifen, Person steht neben Auto, dunkle Wolken am Himmel.
© EPA

Zudem bildete sich vor der südmexikanischen Pazifikküste der Tropensturm "Rachel". Nach Angaben des NHC soll "Rachel" weiter an Stärke gewinnen, am Mittwoch Hurrikanstärke erreichen und über das Meer entlang der Küste ziehen.

Das besonders starke Klimaphänomen El Niño sorgt in diesem Jahr für eine ungewöhnliche Hurrikansaison. Während sich im Pazifik bereits neun Hurrikane gebildet haben, drei davon in der höchsten Kategorie 5, hat sich im Atlantik bisher kein einziger Hurrikan entwickelt. Die Hurrikansaison endet am 1. November.

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