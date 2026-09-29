Vorzeitige Wehen: Anne Hathaway verzichtet auf PR-Stunt

Wegen der Sorge vor vorzeitigen Wehen muss Schauspielerin Anne Hathaway auf Anraten von ihrem Frauenarzt einen riskanten PR-Auftritt absagen.

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Der neue Kinofilm Verity startet am Donnerstag, 1. Oktober, auf der großen Leinwand. Für die anstehende Veröffentlichung plante Anne Hathaway einen spektakulären PR-Coup, doch ihr Frauenarzt zog überraschend die Reißleine. Die Schauspielerin erwartet ihr drittes Kind und muss ihren Körper nach zahlreichen anstrengenden Pressetouren der vergangenen Monate schonen, um vorzeitige Wehen zu verhindern.

Strikter Stopp für Schärfe

In dem Film verkörpert sie eine Autorin, die unter anderem in der beliebten YouTube-Interviewshow "Hot Ones" auftritt, bei der extrem scharf gewürzte Hähnchenflügel gegessen werden. Ursprünglich wollte der Star diese scharfe Herausforderung auch in der Realität bestreiten. Doch ihr Frauenarzt erteilte ihr ein striktes Verbot, wie sie im Podcast "Talk of the Townsends" verriet: "Aber dann wurde ich schwanger, und mein Arzt sagte, ich dürfe das nicht tun, weil ich sonst vorzeitig Wehen bekommen könnte."

Anne Hathaway © Variety via Getty Images

Dreharbeiten mit Attrappen

Bereits bei den Dreharbeiten stieß Anne Hathaway an ihre körperlichen Grenzen. Das Team musste für die Dreharbeiten besondere Vorkehrungen treffen:

Nach drei echten Hähnchenflügeln wurde auf Attrappen umgestiegen.

Das geplante reale Interview in der Show wurde vorerst auf Eis gelegt.

Die Schauspielerin gönnt sich nach der Veröffentlichung eine wohlverdiente Auszeit.

Anne Hathaway © Variety via Getty Images

Pause bald geplant

Ab Samstag, 3. Oktober, plant die Darstellerin ihren vorübergehenden Rückzug aus der Öffentlichkeit. Im Gespräch mit "Entertainment Tonight" witzelte sie über ihre Pläne: "Am 3. Oktober werde ich sozusagen in einer Rauchwolke verschwinden, und ihr werdet mich erst wieder sehen, wenn es unbedingt sein muss." Allzu lange wird diese Pause jedoch nicht dauern, da spätestens im März 2027 die Dreharbeiten für die Fortsetzung von "Tage des Donners" mit Tom Cruise anstehen. Bis dahin folgt Anne Hathaway den klaren Anweisungen durch ihren Frauenarzt.