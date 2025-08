Gesunde Jause für Chancengleichheit: BILLA unterstützt Lernwochen

Bereits zum fünften Mal unterstützt Billa die Sommerwochen von Teach For Austria und der Vienna Hobby Lobby mit kostenloser gesunder Jause. Mehr als 2.200 Jausensackerl wurden heuer für rund 245 Schülerinnen und Schüler aus sozioökonomisch benachteiligten Familien vorbereitet.

Von 21. bis 31. Juli 2025 fanden an drei Wiener Mittelschulen wieder die beliebten Sommerwochen von Teach For Austria und der Vienna Hobby Lobby statt. Ziel der kostenlosen Lern- und Freizeitprogramme ist es, Schülern aus benachteiligten Verhältnissen gezielt zu fördern und ihnen eine motivierende Lernumgebung zu bieten. Heuer nahmen rund 245 Kinder und Jugendliche teil, die in den Fächern Deutsch, Englisch und Mathematik unterrichtet wurden. Ergänzt wurde der Unterricht durch vielfältige Nachmittagsangebote wie Fußball, Schauspiel oder Street Art.

2.200 Jausensackerl aus drei Märkten

Billa war auch in diesem Jahr wieder verlässlicher Partner an der Seite der Bildungsinitiativen. Mitarbeiter der Märkte in der Quellenstraße (10. Bezirk), Donaufelderstraße (21. Bezirk) und im Billa Plus am Rochusplatz (3. Bezirk) bereiteten insgesamt mehr als 2.200 Jausensackerl zu. Die gesunden Jausen, bestehend aus Weckerln, Obst und Müsliriegeln, wurden täglich frisch gepackt und an die drei teilnehmenden Schulen geliefert.

„Die Sommerwochen von Teach For Austria und der Vienna Hobby Lobby zu unterstützen, ist für uns mittlerweile eine schöne Tradition geworden. Die beteiligten Schulen befinden sich ganz in der Nähe unserer Märkte – das stärkt das Miteinander in der Nachbarschaft“, betont Stefan Weinlich, Billa Vertriebsdirektor, bei seinem Besuch in der MS Hörnesgasse.

Dankbarkeit für langfristige Partnerschaft

Auch Rosa Bergmann, Geschäftsführerin der Vienna Hobby Lobby, zeigt sich dankbar: „Wir schätzen die langjährige Unterstützung von Billa sehr. Die tägliche Jause hilft nicht nur beim Lernen, sondern zeigt den Kindern auch, dass ihr Einsatz wertgeschätzt wird. Danke an alle, die dieses Projekt möglich gemacht haben.“

Stark durch Bildung – auch in den Ferien

Die Lernwochen sind ein Baustein im Einsatz von Teach For Austria für mehr Bildungsgerechtigkeit. Seit 2012 bringt die Initiative engagierte Pädagogen in Schulen mit besonders herausfordernden Rahmenbedingungen. Gemeinsam mit der Vienna Hobby Lobby schafft sie auch außerhalb des regulären Schuljahres Lernräume, in denen Kinder unabhängig von Herkunft oder Einkommen ihr Potenzial entfalten können.