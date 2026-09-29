VMAs: Swift und Madonna schocken mit Diven-Allüren

Bei den diesjährigen MTV VMAs sorgten Madonna und Taylor Swift nicht nur mit Rekorden, sondern auch mit echten Allüren für Wirbel.

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Bei der glamourösen Verleihung der VMAs in Los Angeles standen zwei absolute Superstars im Mittelpunkt. Die Queen of Pop, Madonna, räumte an diesem Abend gleich sieben Preise ab, darunter die begehrte Trophäe als Künstlerin des Jahres. Sie eröffnete die Show im Peacock Theater mit einer achtminütigen Performance ihrer Songs Bring Your Love und Danceteria, gemeinsam mit ihren prominenten Bühnengästen Sabrina Carpenter und Charli xcx.

Strenge Regeln für Fotografen

Doch abseits des Jubels sorgten die Sonderwünsche der Musik-Ikone für Gesprächsstoff. Nach ihrer Weigerung, auf dem roten Teppich zu posieren, verlangte Madonna strenge Auflagen für die anwesende Presse:

Nur zuvor ausgewählte Fotografen durften ihre Live-Show ablichten.

Unerwünschte Fotos sollten durch die strikte Freigabe verhindert werden.

Auf der Bühne soll sie während der Show kurzzeitig von ihren Tänzern fallen gelassen worden sein.

Million-Dollar-Auftritt

Zur Entgegennahme ihrer Auszeichnungen trug Madonna einen auffälligen Korsett-Bodysuit und eine zwei Millionen Dollar teure Diamantenkette.

Taylor Swift bricht Rekorde

Parallel dazu schrieb Taylor Swift Musikgeschichte: Mit drei weiteren Auszeichnungen, darunter das Video des Jahres für The Fate Of Ophelia, überholte sie Megastar Beyoncé und stieg mit 33 Trophäen zur meistausgezeichneten Künstlerin der gesamten VMA-Geschichte auf. Doch auch Taylor Swift fiel durch ein eigenwilliges Verhalten auf. Insgesamt verbrachte sie gerade einmal 15 Minuten im eigentlichen Saal. Sie ließ sich erst um 16:20 Uhr nach Schließung des Teppichs fotografieren, betrat den Saal um 17:54 Uhr, holte eine Ehrung ab, zeigte ihr neues Video Patient Zero und verließ den Raum sofort wieder. Um 18:45 Uhr kehrte sie nur kurz im silbernen Rock zurück, um ihren Hauptpreis abzuholen.

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Besondere Wünsche

Ein Insider erklärte dazu, dass MTV den mächtigen Musikerinnen jeden Wunsch erfüllte. Während die ältere Ikone stets im perfekten Licht erscheinen wollte, erklärte das Team der Rekordhalterin, dass Taylor Swift die Aufmerksamkeit im Saal schlichtweg nicht von anderen Künstlern ablenken wollte.