Presley Gerber tot: Schwere Vorwürfe an Klinik

Neue Enthüllungen werfen ein völlig neues Licht auf den tragischen Tod von Presley Gerber in einer US-Entzugseinrichtung. Der Sohn von Supermodel Cindy Crawford stand offenbar bereits massiv unter Drogeneinfluss, als er in die renommierte Institution eingeliefert wurde.

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Nach dem überraschenden Ableben von Presley Gerber stand (†27) vor allem eine Frage im Raum: Wie konnten verbotene Substanzen überhaupt in eine streng bewachte Luxus-Einrichtung geschmuggelt werden? Neue Berichte des US-Portals "TMZ" zeigen nun ein gänzlich anderes Bild der Geschehnisse. Demnach schmuggelte niemand heimlich Drogen auf das Areal. Presley Gerber soll die Einrichtung bereits berauscht betreten haben, wo er weniger als 24 Stunden später an einer mutmaßlichen Überdosis verstarb.

Fataler Anruf vor dem Eintreffen

Wie aus dem Umfeld der Einrichtung "Resolutions Living" bekannt wurde, kündigte ein Mitglied aus Presleys persönlichem Betreuungsteam das Eintreffen des Promi-Sohns vorab telefonisch an. Der Anrufer wollte ausdrücklich in Erfahrung bringen, ob das Personal bereit sei, Presley in seinem aktuellen Zustand überhaupt einzuchecken. Die Begründung: Presley war zu diesem Zeitpunkt nachweislich berauscht („high“).

Die Verantwortlichen der Suchteinrichtung waren somit schon vor dem persönlichen Erscheinen darüber im Bilde, dass der prominente Neuzugang kurz zuvor Rauschmittel konsumiert hatte. Anstatt ihn jedoch unverzüglich an eine intensivmedizinische Akutklinik zu verweisen, erteilte das Personal vor Ort umgehend die Freigabe für das Einchecken. Die überlieferte Antwort der Angestellten fiel denkbar knapp und unmissverständlich aus: "Bringen Sie ihn herein."

Alarmierendes Verhalten direkt bei der Ankunft

Zeugenaussagen und Berichte aus dem Umfeld beschreiben das Auftreten des Sohnes von Cindy Crawford und Geschäftsmann Rande Gerber bei seiner Ankunft als zutiefst besorgniserregend. Presley habe sich vor Ort unberechenbar verhalten und gegenüber anwesenden Betreuern verstörende Andeutungen darüber gemacht, aus welchen Gründen er abermals zu gefährlichen Substanzen gegriffen habe.

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Dass der Promi-Sohn seit Jahren gegen massive Angststörungen und wiederkehrende Suchtprobleme ankämpfte, war in seinem privaten und beruflichen Umfeld kein Geheimnis. Um der Abwärtsspirale entgegenzuwirken, stand ihm zuletzt sogar ein persönlicher Nüchternheitscoach zur Seite. Dieser begleitete ihn auf Schritt und Tritt, unternahm gemeinsame Reisen mit ihm und war rund um die Uhr als Stütze verfügbar. Dass es trotz dieser engmaschigen Betreuung zu der verhängnisvollen Überdosis in den Räumen des Zentrums kommen konnte, verdeutlicht die Tragweite des Vorfalls.

Familie Gerber bittet in schwerer Stunde um Respekt

Die Angehörigen des Verstorbenen stehen angesichts des plötzlichen Verlusts unter Schock und meiden seither konsequent die Öffentlichkeit. Mutter Cindy Crawford, Vater Rande Gerber sowie Schwester Kaia Gerber ließen über einen offiziellen Familiensprecher ausrichten, dass sie in dieser überaus schwierigen und schmerzhaften Phase um uneingeschränkte Privatsphäre bitten.

Wie groß die Trauer innerhalb der eng verbundenen Familie ist, schilderte das US-Portal "Page Six" unter Berufung auf vertraute Stimmen. Demnach waren insbesondere Kaia und Presley weit mehr als bloße Geschwister – sie pflegten ein außerordentlich enges, fast unzertrennliches Verhältnis zueinander. Vor allem Cindy Crawford sei durch den Tod ihres Sohnes bis ins Mark erschüttert und völlig am Boden zerstört. Für die Eltern handle es sich um den schwärzesten Tag ihres Lebens, während im Hintergrund die Aufarbeitung der Todesumstände weitergeht.