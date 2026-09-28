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Bei VMAs

Taylor Swift zeigt ihre Liebes-Klunker

Zwei Frauen posieren bei einer Preisverleihung vor einem großen, Publikum im Saal.
© CBS via Getty Images
Popstar Taylor Swift zog bei den MTV Video Music Awards in Los Angeles alle Blicke auf sich. Im funkelnden Outfit präsentierte die Sängerin stolz ihren neuen Ehering auf dem roten Teppich.
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Die Superstar-Sängerin machte die gesamten VMAs in Los Angeles mit ihrem Auftritt zu einem glanzvollen Erlebnis. Besonderer Hingucker: Der Verlobungs- und der Ehering der Sängerin. Seit der Hochzeit mit Ehemann Travis Kelce trägt Swift ihren Ehering, der sich an ihren Verlobungsring mit Altschliff-Diamanten von Kindred Lubeck schmiegt.

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Glamouröses Outfit und Schmuck

Dramatische Diamant-Ohrhänger von Leviev glitzerten durch ihre glatten, schulterlangen Haare. Zusätzlich trug Swift einen Diamantring von Etho Maria. Ihr Outfit war an das Musikvideo zu "Patient Zero" angelehnt:

Ein Couture-Kleid von Tamara Ralph mit schwarzem Stehkragen-Mieder

  • Transparente Einsätze an den Seiten des Oberteils
  • Ein glitzernder silberner Rock, der asymmetrisch auf der Hüfte saß
  • Ehemann Travis Kelce war nicht an ihrer Seite, da er am selben Abend mit den Kansas City Chiefs gegen die Miami Dolphins in Florida spielte.
Frau im Abendkleid hält eine Trophäe und spricht auf einer Bühne mit rotem Hintergrund.
Taylor Swift © Billboard via Getty Images

Historischer Preis für Regiearbeit

Die Künstlerin wird während der von Snoop Dogg moderierten Zeremonie die allerersten Artist Director Honors erhalten. Laut einer Pressemitteilung würdigt dieser neue Preis wegweisende Musikschaffende, deren Arbeit hinter der Kamera die Möglichkeiten von Musikvideos erweitert hat. Swift gab ihr Solo-Regiedebüt im Jahr 2020 mit dem Video zu ihrer Single "The Man" und gewann im selben Jahr den VMA für die beste Regie. Ein Jahr später folgte ihr Regiedebüt mit "All Too Well: The Short Film", der mehrere Preise gewann. Sie führte Regie bei zahlreichen bekannten Musikvideos, darunter: "Cardigan" und "Willow", "Anti-Hero", "Bejeweled", "Lavender Haze" und "Karma", "I Can See You", "Fortnight", "The Fate of Ophelia" sowie "Opalite"

Nahaufnahme von Händen mit mehreren funkelnden Ringen und gepflegten, dezent verzierten Nägeln.
Taylor Swift © FilmMagic

Zusätzlich erhielt Swift bei den diesjährigen VMAs elf Nominierungen, darunter als Artist of the Year. Wenige Tage vor den VMAs kündigte sie nach monatelangen Spekulationen ihre neue Single "Patient Zero" an.

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