Milli-Vanilli-Star Fab Morvan spricht über Scheidung, Geld und Erpressungsvorwürfe

Fab Morvan will nach mehr als 26 Jahren Ehe auf dem Papier endlich einen Schlussstrich ziehen. Dabei geht es auch um Geld und persönliche Erinnerungsstücke.

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Fab Morvan, die eine Hälfte von Milli Vanilli, wehrt sich gegen Berichte, wonach er seiner Ex-Frau noch eine fünfstellige Summe schulden soll. Auslöser ist ein Bericht des US-Promiportals "TMZ" über seine Finanzen. Demnach soll der Sänger angeblich nur über rund 3000 Euro im Monat verfügen. Morvan widerspricht und erklärt, die Zahlen stammten aus alten, geleakten Unterlagen.

Ehe seit Jahrzehnten ungelöst

Im Gespräch mit "Bild" schildert Morvan den jahrelangen Konflikt mit seiner Ex-Frau und früheren Managerin. Die Ehe sei für ihn längst Geschichte, rechtlich bestehe die Verbindung jedoch weiter. Nach seinen Angaben endete die Beziehung faktisch bereits nach etwa zwei Jahren.

Fab Morvan bei den London Fashion Week © Getty Images

"Seit mehr als 26 Jahren besteht meine Ehe auf dem Papier, aber die Realität unserer Beziehung sieht ganz anders aus. Die Ehe endete faktisch nach etwa zwei Jahren. Seitdem habe ich mein eigenes Leben geführt und eine langjährige Beziehung in Los Angeles gehabt. Schließlich verließ ich Kalifornien 2008 und baute mir mein Leben in Europa auf."

Milli Vanilli und alte Erinnerungen

Milli Vanilli waren Ende der 80er-Jahre weltweit ein Pop-Phänomen. Fab Morvan und Rob Pilatus (†33) feierten mit Nummer-eins-Hits in den US-Charts und dem Welterfolg "Girl You Know It's True" internationale Erfolge. Der Ruhm endete jedoch in einem der größten Skandale der Popgeschichte: Die beiden hatten ihre Hits nicht selbst gesungen.

Morvan ist inzwischen wieder auf der Bühne angekommen und tritt vor Zehntausenden Fans auf. Für seine Biografie über die Geschichte von Milli Vanilli wurde er sogar für einen Grammy nominiert. Gleichzeitig geht es privat weiterhin um die endgültige Trennung von seiner Ex-Frau und um persönliche Gegenstände.

Dazu zählen nach Morvans Angaben unter anderem Milli-Vanilli-Kostüme, Auszeichnungen, Hermès-Schals, Gemälde, Schmuck und weitere persönliche Dinge, die sich noch in Los Angeles befinden. "Für mich sind das nicht einfach nur Dinge. Einige davon stehen für wichtige Kapitel meiner beruflichen Geschichte und meines persönlichen Lebens." Nach seinen Angaben kostete ihn der Streit bereits 30.000 US-Dollar an Anwaltskosten. "Einer meiner Anwälte reichte am 18. Januar 2024 einen Antrag auf gerichtliche Klärung eines Rechtsstreits ein."

Vorwurf von finanziellem Druck

Morvan sagt, er habe wiederholt versucht, die Situation zu klären und eine Scheidung zu erreichen. Dabei habe er Widerstand erlebt und das Gefühl gehabt, dass die ungelöste Ehe als Druckmittel gegen ihn eingesetzt werde.

"All diese Jahre habe ich wiederholt versucht, die Situation zu klären und eine Scheidung zu erreichen. Stattdessen erlebte ich anhaltenden Widerstand und das, was ich als Druck und Versuche empfand, die ungelöste Ehe als Druckmittel gegen mich einzusetzen."

Nach langer Zurückhaltung erklärt Morvan, warum er nun öffentlich über den Konflikt spricht. "Ich habe lange geschwiegen, weil ich nicht wollte, dass eine zutiefst private Angelegenheit zu einem öffentlichen Spektakel wird. Doch nach mehr als 26 Jahren halte ich es für wichtig zu erklären, warum diese Situation so lange ungelöst geblieben ist."

"Geld ein zentraler Grund war"

Besonders schwer wiegt für ihn nach eigenen Angaben der empfundene finanzielle Druck. Gleichzeitig betont Morvan, die Motive seiner Ex-Frau nicht zu kennen.

"Ich habe während dieses langwierigen Prozesses auch das erlebt, was ich als Erpressung und finanziellen Druck empfinde. Ich kann nicht für die Motive eines anderen Menschen sprechen, aber nach so vielen Jahren und angesichts des wiederholten finanziellen Drucks, den ich erlebt habe, bin ich zu dem starken Eindruck gelangt, dass Geld ein zentraler Grund dafür war, dass diese Situation so lange aufrechterhalten wurde."

Neues Leben mit Tessa

Privat hat Morvan nach eigenen Angaben längst ein neues Leben aufgebaut. Seit 2010 ist er mit Tessa (47) zusammen. Gemeinsam ziehen sie vier Kinder groß.

"Ich habe mir ein völlig eigenständiges Leben, eine Familie und eine Zukunft aufgebaut. Ich bin seit 2010 mit Tessa zusammen, und gemeinsam ziehen wir vier Kinder groß."

Trotz des jahrelangen Konflikts gehe es ihm nicht um Rache. "Ich suche keine Rache. Ich will einen Schlussstrich ziehen. Ich möchte mein Leben weiterführen können, ohne weiterhin an eine Ehe gebunden zu sein, die in Wirklichkeit vor mehr als zwei Jahrzehnten endete. Ich habe lange genug gewartet."