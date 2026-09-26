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Kuss vor Eiffelturm

Kardashian und Hamilton: Liebes-Show in Paris

Lewis Hamilton und Kim Kardashian
© Getty Images for Lucas Museum of Narrative Art
Kim Kardashian und Lewis Hamilton zeigen sich im Netz ganz verliebt. Neue Aufnahmen dokumentieren eine romantische Reise durch Europa.
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It-Girl Kim Kardashian und der Formel-1-Star Lewis Hamilton sind derzeit gemeinsam in Europa unterwegs. Auf Instagram teilte die 45-Jährige am Freitag eine Reihe von Aufnahmen ihrer Reise, darunter einen intimen Moment. Das Paar küsst sich während einer nächtlichen Bootsfahrt auf der Seine vor dem beleuchteten Eiffelturm. Dabei trägt Kardashian ein eng anliegendes goldenes Kleid, während Hamilton seine Hand auf ihren Rücken legt und sie sein Gesicht hält.

Romantische Ausflüge in Europa

Der Schnappschuss gehört zu einer Fotoserie, mit der Kardashian ihre Reise dokumentiert. Die Bilderreihe versah sie mit den Flaggen von Spanien, Italien, Frankreich und Großbritannien. Neben der Bootsfahrt und Aufnahmen vor dem Eiffelturm zeigte die Unternehmerin ein Abendessen zu zweit sowie eine Blumendekoration. Zudem besuchte das Paar ein Konzert von Céline Dion, was Aufnahmen der entsprechenden VIP-Tickets belegen.

Der Liebes-Trip dürfte allerdings schon ein paar Tage her sein, da Hamilton bereits seit Donnerstag in Baku ist, wo er am Samstag den Grand Prix bestreiten wird.

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Gemeinsame Aktivitäten im Freien

Bereits wenige Tage zuvor hatte Hamilton Einblicke in gemeinsame Unternehmungen gewährt. Sein Instagram-Beitrag zeigte unter anderem eine Fahrradtour, ein aufwendig gestaltetes Outdoor-Kino sowie Zeit auf der Seine.

Beziehung seit Frühjahr öffentlich

Die beiden Prominenten kennen sich seit mehr als einem Jahrzehnt. Anfang 2026 kamen nach gemeinsamen Sichtungen in Paris Gerüchte auf, bevor das Paar seine Beziehung im Frühjahr öffentlich machte. Seitdem zeigen sich Kardashian und Hamilton regelmäßig zusammen.

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