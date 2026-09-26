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Schlüpfriger Penis-Talk mit Barbara Schöneberger

Barbara Schöneberger
© Getty Images
In der "NDR Talk Show" ging es überraschend intim zu. Barbara Schöneberger und Bettina Tietjen sprachen mit ihren Gästen offen über Liebesleben und Orgasmen.
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Am Freitag empfing das Moderatorinnen-Duo Barbara Schöneberger und Bettina Tietjen die Sexualberaterin Jill Tammling. Bereits zu Beginn fragte Schöneberger die Expertin nach den typischen Anliegen ihrer Klienten und wollte wissen, ob man vergleichend wie beim Zahnarzt direkt Probleme vorzeige. Tammling berichtete, dass Fragen oft sehr direkt gestellt würden und die häufigste Frage laute, wie man überhaupt zum Orgasmus kommen könne. Schöneberger zeigte sich erstaunt darüber, dass dies noch immer ein Thema sei, und fragte nach, ob gutes Liebesleben von Begabung abhänge. Die Expertin stellte klar, dass man in jeder Partnerschaft oder Affäre dazu lernen könne, sofern der Wille vorhanden sei.

Sexualberaterin Jill Tammling
Sexualberaterin Jill Tammling © NDR

Licht aus im Schlafzimmer

Auch Comedy-Queen Ilka Bessin schaltete sich in die Diskussion ein und vermutete Scham als eine Ursache für Hemmungen. Sie schlug vor, das Licht anzulassen und sich nackt anzusehen, woraufhin das Studio-Publikum mit Applaus reagierte.

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Tierische Details von Dirk Steffens

Der Wissenschaftsjournalist Dirk Steffens erklärte schmunzelnd anatomische Besonderheiten aus dem Tierreich. Er erwähnte, dass fast alle männlichen Tiere einen Penisknochen besitzen, der Mann diesen in der Evolution jedoch verloren habe. Zudem berichtete er über männliche Enten, die erstaunlich lange Geschlechtsorgane ausfahren können. Bessin reagierte gewohnt humorvoll und merkte an, sie werde künftig jede Ente mit anderen Augen betrachten.

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