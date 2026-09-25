Klum über Ehe-Aus, Tom und die 90er

Supermodel Heidi Klum blickt anlässlich einer neuen Modekampagne überraschend offen auf ihre mehr als drei Jahrzehnte währende Karriere und ihr bewegtes Liebesleben zurück. Trotz herber Enttäuschungen und zweier gescheiterter Ehen verlor sie nie den Glauben an die große Liebe.

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Seit mehr als dreißig Jahren behauptet sich Heidi Klum an der absoluten Spitze des internationalen Showgeschäfts. Sie lief auf den bedeutendsten Laufstegen rund um den Globus, zierte globale Werbekampagnen, moderierte erfolgreiche TV-Formate und meistert einen Alltag auf der Überholspur. Anlässlich ihrer neuen Zusammenarbeit mit der Modemarke s.Oliver unter dem Leitmotiv "Alles vergeht, das Wesentliche bleibt" zog das Topmodel ein persönliches Resümee. Auf die Frage, was von dem einstigen Mädchen aus Bergisch Gladbach bis heute erhalten geblieben sei, stellte sie klar, sich im Kern über all die Jahre kaum verändert zu haben.

Ihr Fleiß, ihre ansteckende Lebensfreude, die stete Neugier und der unbändige Spaß am Leben seien völlig unverändert präsent geblieben. Besonders bemerkenswert: Ihr markantes Lachen hat sie sich trotz heftiger öffentlicher Kritik bewahrt. Gegenüber der BILD erinnerte sie sich daran, dass in der Vergangenheit zahlreiche Kritiker an ihrem Lachen herummäkelten, sie sich davon jedoch niemals beirren ließ und sich ihre Fröhlichkeit bis heute nicht nehmen lässt.

Hoffnung nach zwei Ehen: Das späte Liebesglück mit Tom Kaulitz

Neben ihrer beruflichen Disziplin war es vor allem der ungebrochene Optimismus in Liebesdingen, der ihren Lebensweg prägte. Selbst nach schmerzhaften Rückschlägen und dem Scheitern zweier Ehen verlor Heidi Klum nicht die Zuversicht. Viele andere hätten nach der zweiten Scheidung wohl resigniert aufgegeben, doch sie hielt an der festen Überzeugung fest, dass der richtige Lebenspartner eines Tages ihren Weg kreuzen werde.

Dieses Vertrauen wurde schließlich belohnt, als Musiker Tom Kaulitz in ihr Leben trat. Heute begleitet der Gitarrist seine Ehefrau regelmäßig zu internationalen Terminen. Heidi genießt die intensive Zweisamkeit in vollen Zügen und freut sich darüber, ihren Ehemann bei Arbeitsreisen nach München, Mailand und Paris an ihrer Seite zu haben. Doch Tom ist nicht die einzige feste Stütze in ihrem Alltag: Auch Mama Erna erweist sich als fitter Rückhalt und schaut ihrer Tochter bis heute mit großer Freude bei den Dreharbeiten und Fotoshootings über die Schulter.

Reue über brave Nächte: Angst vor dem Scheitern in Mailand und Paris

Auf die Frage, welche optischen Attribute der 90er-Jahre sie vermisse, antwortete Klum mit gewohntem Humor, dass sie sich manchmal die straffe Haut und den damaligen Hintern zurückwünsche. Dennoch sei sie vollkommen zufrieden und glücklich mit ihrem heutigen Aussehen. Deutlich nachdenklicher zeigte sie sich jedoch beim Blick auf ihre persönliche Jugend. Würde sie ihrem jüngeren Ich heute einen Ratschlag erteilen können, liefe dieser auf mehr Leichtigkeit hinaus: Sie hätte schlichtweg öfter feiern gehen sollen.

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Während Kolleginnen nach anstrengenden Castings in den Modemetropolen durch die Nachtklubs zogen, ging Heidi stets früh schlafen, um am nächsten Morgen ausgeruht zu sein. Hinter dieser extremen Disziplin stand nicht nur purer Ehrgeiz, sondern die quälende Angst, ohne Aufträge nach Hause zurückkehren zu müssen. Sie wollte unter keinen Umständen als Verliererin dastehen.

Fehlende Erinnerungsfotos aus einer glamourösen Ära

Einen kleinen Wermutstropfen erkennt das Supermodel heute darin, dass ihre spektakulärsten Karrieremomente kaum digital festgehalten wurden. Damals gab es weder Smartphones noch soziale Netzwerke wie Instagram oder TikTok. Heidi erlebte Meilensteine, von denen andere nur träumen können: Sie drehte gemeinsame Szenen mit Hollywood-Star Michael J. Fox, spielte in der Kultserie "Malcolm mittendrin" mit und war regelmäßiger Gast in den legendären US-Late-Night-Shows von David Letterman und Jay Leno.

Dass diese unzähligen Erlebnisse damals nicht minuziös dokumentiert wurden, empfindet sie heute rückblickend als schade. Genau aus diesem Grund begreift sie ihren millionenfach abonnierten Instagram-Kanal heutzutage als ihr ganz persönliches Tagebuch. Insgesamt blickt Heidi Klum heute gelassener auf ihr Leben: Sie ist angekommen, ohne jemals stillzustehen.