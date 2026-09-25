Pietro Lombardi: Laura packt über Trennung aus!

Influencerin Laura Maria Rypa hat in einem ausführlichen Talkshow-Interview überraschend offen über das Scheitern ihrer Beziehung mit Sänger Pietro Lombardi gesprochen.

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Jahrelang sorgte die Beziehung zwischen Pietro Lombardi und Laura Maria Rypa für Schlagzeilen. Nach zahlreichen Höhen und Tiefen sowie vorangegangenen Trennungen gelten der frühere DSDS-Sieger und die Content-Creatorin heute offiziell als getrennt. Dennoch sieht man die beiden in den sozialen Netzwerken immer wieder gemeinsam mit ihren beiden gemeinsamen Söhnen Leano und Amelio. Trotz dieses harmonischen Bildes, das viele Fans auf ein erneutes Liebes-Comeback hoffen ließ, stellte Laura Maria Rypa nun im Talkformat "deep und deutlich" klar, wie schwer die gemeinsame Zeit tatsächlich war.

Rückblickend bezeichnet sie manche Verhaltensweisen aus früheren Trennungsphasen als Fehler. Sie betonte selbstkritisch: "Pietro und ich haben uns in der Vergangenheit öfter mal getrennt. Das sind Dinge, die ich heute nicht mehr so machen würde. Ich war dumm und naiv." Besonders die enorme Verantwortung, die mit der Geburt der beiden Söhne einherging, habe die Partnerschaft massiv belastet. Ihr Fokus habe fast ausschließlich auf dem Nachwuchs gelegen – gepaart mit ständiger Sorge um das Wohl der Kinder.

Belastende Anfangsphase und Streit um Betreuungspflichten

Hinzu kam der Umstand, dass Sohn Amelio in den ersten drei Lebensmonaten ein ausgeprägtes Schreikind war. Diese extrem fordernde Zeit beschrieb Laura Maria Rypa im Interview rückblickend als außerordentlich belastend für alle Beteiligten. Die Schlaflosigkeit und die permanente Anspannung brachten das Paar an die eigenen Belastungsgrenzen und boten kaum Raum, um als Partner zueinanderzufinden.

Obwohl die Beziehung letztlich zerbrach, bemühen sich beide Seiten heute um ein stabiles Miteinander für den Nachwuchs. Laura Maria stellte unmissverständlich klar, dass man für die gemeinsamen Kinder stets an einem Strang ziehe und für immer miteinander verbunden bleibe. Doch der familiäre Alltag im aktuellen Patchwork-Gefüge halte nach wie vor spürbare Reibungspunkte bereit. Vor allem kurzfristige berufliche Termine von Pietro Lombardi führten wiederholt zu Diskussionen bei der Aufteilung der elterlichen Aufgaben.

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Wenn der Sänger spontan Verpflichtungen wahrnehmen müsse, bleibe die Organisation oft einseitig an ihr hängen. Man gerate sich mitunter in die Haare, wenn Pietro ankündige, die Kinder an bestimmten Tagen nicht übernehmen zu können, obwohl sie selbst dringende Arbeitszeiten einhalten müsse. Da sie jedoch die Mutter sei, bleibe die Betreuung letztlich unausweichlich bei ihr.

Vertrauensbruch und Medienrummel führten zum Rückzug

Ein weiterer entscheidender Faktor für die schwere Lebenskrise war das Leben im permanenten Fokus der Öffentlichkeit. Vor allem die Wochen unmittelbar nach der Entbindung gerieten für die junge Mutter zu einer extremen Belastungsprobe. Da Reporter und Paparazzi das private Wohnhaus rund um die Uhr belagerten, wagte sich Laura Maria vier Wochen lang kaum vor die eigene Haustüre. Die Journalisten seien ihr und den Kindern hinterhergelaufen, hätten ununterbrochen fotografiert und vehement Informationen eingefordert, was zu einer anhaltenden Überforderung führte.

Gleichzeitig erschütterte eine schmerzhafte Enttäuschung aus dem privaten Umfeld ihr Sicherheitsgefühl nachhaltig. Wie sich später herausstellte, hatte eine Person aus ihrem engsten Bekanntenkreis die damalige Schwangerschaft heimlich an eine Zeitung verkauft. Nach diesem Verrat habe sie niemandem mehr vertrauen und mit niemandem mehr offen sprechen können. Diese Erfahrung veranlasste sie schließlich dazu, sich weitgehend aus der Öffentlichkeit zurückzuziehen, um ihre Privatsphäre zu schützen.