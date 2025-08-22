Alles zu oe24VIP
Startseite E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
Ticker Auto Astro Business Buzz24 Chronik Cooking Deutschland Digital E-Paper FELLNER! LIVE Gesund&Fit Gewinnspiele Jobs LIVE&STYLE Madonna News Newsletter oe24VIP Österreich Podcasts Politik Radio Reiselust Sport Stars Videos Welt Wetter Wien Sonderthemen
Glücksmomente XXXLutz Unsere Tiere Best of Vienna 100 Ideen für Österreichs Wirtschaft
oe24
LOGIN
oe24 Login
Login
E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
Sonderthemen:
  1. oe24.at
  2. Inland
  3. Chronik
  4. Niederösterreich
Eltern in der Pflicht: Neue Regeln ab September in NÖ-Kindergärten
© NLK Pfeffer

Mitwirkungspflicht

Eltern in der Pflicht: Neue Regeln ab September in NÖ-Kindergärten

22.08.25, 13:58
Teilen

In Niederösterreich wächst das Kinderbetreuungsnetz spürbar. Landesrätin Christiane Teschl-Hofmeister zeigt sich überzeugt, dass bis Ende 2027 jedes zweijährige Kind mit Bedarf einen Platz erhält. Neue Mitwirkungspflichten für Eltern und ein klarer Fokus auf Kinderschutz begleiten den Ausbau. 

In Niederösterreichs 1.100 Landeskindergärten startet am 1. September das neue Jahr mit 3.626 Gruppen. Die Zahl der Gruppen in Tagesbetreuungseinrichtungen ist auf 620 gestiegen. Es werde "gut gelingen", bis Ende 2027 allen Zweijährigen mit Bedarf einen Betreuungsplatz anzubieten, sagte Landesrätin Christiane Teschl-Hofmeister (ÖVP) am Freitag in einer Pressekonferenz. Ab September gilt eine erweiterte Mitwirkungspflicht für Eltern von Kindergartenkindern.

Bis Ende 2027 sollen alle Zweijährigen, die Bedarf haben, einen Betreuungsplatz in Wohnortnähe erhalten. Man habe ein Versprechen abgegeben und werde das auch einhalten, betonte Teschl-Hofmeister. Aktuell können 99 Prozent der Gemeinden den ersten Zweijährigen einen Platz in einem Kindergarten oder einer Tagesbetreuungseinrichtung am Wohnort oder im Nachbarort anbieten.

Im Laufe von 2025/26 kommen rund 100 Kindergarten- und 34 Tagesbetreuungseinrichtungsgruppen im Vergleich zum Vorjahreszeitraum dazu. Die Offensive des Landes wurde 2023 gestartet. Bis zur Halbzeit wurden 555 neue Gruppen - davon 431 in Kindergärten und 124 in Tagesbetreuungseinrichtungen - zugesichert. Das entspreche 64 Prozent der bis Ende 2027 prognostizierten Anzahl, sagte Teschl-Hofmeister. Die Gesamtprojektsumme betrage 334,5 Millionen Euro, das Fördervolumen mehr als 163 Millionen Euro. 483 neue Gruppen sind seit Anfang 2023 in Betrieb gegangen.

"Wertschätzendes Miteinander steht im Mittelpunkt"

Ab 1. September gilt die Mitwirkungspflicht für Erziehungsberechtigte von Kindergartenkindern. Probleme diesbezüglich gebe es bisher in seltenen Fällen, hieß es. Bei mehrmaligen Verstößen - etwa wenn das verpflichtende Elterngespräch verweigert wird - drohen Strafen bis zu 2.500 Euro. Kindergartenerhalter können eine Hausordnung mit Umgangsregeln erlassen, erklärte Teschl-Hofmeister. "Ein wertschätzendes Miteinander steht im Mittelpunkt", betonte sie. Der diesjährige elementarpädagogische Schwerpunkt lautet "Aufeinander Rücksicht nehmen - aufeinander schauen" - entstanden nach dem Amoklauf in Graz. Zudem muss in jeder Einrichtung nun ein Kinderschutz-Rahmenkonzept vorliegen.

Die Betreuungsoffensive bedeute einen "riesigen gemeinsamen Kraftakt", betonte Teschl-Hofmeister. Für viele Gemeinden ist der Ausbau angesichts knapper Budgets eine große finanzielle Herausforderung. Die Offensive umfasst weniger Schließwochen im Sommer, das Senken des Eintrittsalters in Kindergärten auf zwei Jahre, ein kostenloses Vormittags- und ein leistbares Nachmittagsangebot sowie kleinere Gruppen. Ziel sei, dass Eltern frei entscheiden können, ab wann und wie lange sie Kinder institutionell betreuen lassen wollen.

Fehler im Artikel gefunden? Jetzt melden.

Die Top-Stories vom oe24 E-Paper

oe24 entdecken

OE24 Logo
Es gibt neue Nachrichten
Jetzt Startseite laden