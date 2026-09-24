Klum zieht Bilanz: "Das habe ich verpasst"

Im offenen Interview blickt Topmodel Heidi Klum nachdenklich auf ihre Jugend zurück und spricht über ihre wichtigsten Freundschaften.

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Im ehrlichen Gespräch mit dem Magazin GALA erinnert sich Heidi Klum an die Anfänge ihrer weltweiten Karriere und zieht eine nachdenkliche Bilanz über ihre Jugendjahre. Nach ihrem Sieg in der Show von Thomas Gottschalk im Jahr 1992 stürzte sich das Model direkt nach dem Abitur in die Arbeit.

Gleich Arbeit statt feiern

Während Gleichaltrige nach dem Schulabschluss reisten oder feierten, wuchs der spätere Weltstar extrem schnell in die Arbeitswelt hinein: "Wenn ich zurückblicke, denke ich, hätte ich alles etwas entspannter angehen können. Damals, 1992, als ich in der Show von Thomas Gottschalk entdeckt wurde, war ich 18, hatte gerade Abitur gemacht und habe mich dann sofort in die Arbeit gestürzt. Viele meiner Freunde sind nach dem Abi erst mal gereist, haben Pause gemacht – oder Party. Ich dagegen bin sehr schnell erwachsen geworden."

Heidi Klum © Getty Images

Treue Verbindung seit Kindertagen

Trotz des rasanten Aufstiegs und des weltweiten Erfolgs sind Heidi Klum enge Freundschaften aus der Heimat bis heute extrem wichtig geblieben. Zu ihrer ältesten Wegbegleiterin Karin hält sie seit der Kindergartenzeit engen Kontakt: "Karin, meine älteste Freundin, mit ihr bin ich damals in den Kindergarten gegangen. Um Kontakt zu halten, telefonieren wir oder facetimen. Wenn ich in Deutschland bin, treffen wir uns." Für den Star bedeutet echte Nähe vor allem Offenheit und regelmäßiger Austausch über alle Lebenslagen hinweg, weshalb solche langjährigen Freundschaften unersetzlich sind.

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Werte für echte Freundschaft

In ihren Beziehungen zu engen Vertrauten legt das Model großen Wert auf ganz bestimmte Eigenschaften: Gegenseitiges aufmerksames Zuhören im Alltag, schonungslose Ehrlichkeit, auch wenn es mal unbequem wird oder das offene Teilen von allen Sorgen und Gedanken.

Zudem stellt Heidi Klum klar: "Ich bin eine Freundin, die alles mit ihren Freunden teilt, im Sinne von: Ich erzähle ihnen alles, was mich beschäftigt." Für echte Freundschaften fordert sie bedingungsloses Vertrauen ein: "Dass man gut zuhört und dass man ehrlich zueinander ist, auch, wenn es vielleicht mal unbequem wird."

Die neue GALA erscheint am Donnerstag, 24. September 2026.