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"No more bullshit": Katja Burkard sagt ihre geplante Tour ab

Frau im Dirndl steht vor einer festlich dekorierten Wand mit Herz und Schriftzug "Heidi Fest 2026".
© Getty Images
Katja Burkard wollte mit ihrem Comedy-Programm auf Tour gehen. Nun sagt sie alle geplanten Auftritte ab und erklärt auf Instagram ihre Entscheidung.
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Die Vorbereitungen liefen bereits, Termine waren festgelegt. Doch nun zieht Katja Burkard bei ihrer geplanten Comedy-Tour "No more bullshit – Warum Älterwerden auch lustig ist" den Stecker. Die Entscheidung gab sie auf Instagram bekannt.

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"Ihr Lieben, im Leben läuft nicht immer alles so, wie man es sich vorgestellt und geplant hat. Und genauso geht es mir gerade mit meinem Bühnenprogramm 'No more bullshit'. Seitdem ich das verschoben hatte, ist bei mir da innerlich der Wurm drin, und es ist nicht so, dass ich mich damit vor euch auf die Bühne stellen will", erklärt Burkard.

"Ihr Lieben, im Leben läuft nicht immer alles so, wie man es sich vorgestellt und geplant hat. Und genauso geht es mir gerade mit meinem Bühnenprogramm 'No more bullshit'. Seitdem ich das verschoben hatte, ist bei mir da innerlich der Wurm drin, und es ist nicht so, dass ich mich damit vor euch auf die Bühne stellen will", erklärt Burkard.

Sie habe auf ihr Bauchgefühl gehört und deshalb bei der Tour "den Stecker gezogen".

Pläne mehrmals geändert

Das Projekt war bereits Ende 2025 angekündigt worden. Damals sollte Burkard mit "60 ist das neue 60" im Mai und Juni 2026 auf Tour gehen. Inhaltlich wollte sie sich humorvoll mit dem Älterwerden und den damit verbundenen Veränderungen beschäftigen.

Auf der Bühne wollte sie darüber sprechen, "was jede Frau im Laufe von Wechseljahren, Älterwerden, Empty Nest, Beziehungswahnsinn und so weiter schon erlebt hat. Wenn ihr wollt, haben wir zusammen einen lustigen Abend".

Im Juni bekam das Programm schließlich den neuen Namen "No more bullshit". Gleichzeitig wurden Auftritte für Anfang 2027 geplant, darunter Termine in Berlin und Hamburg.

Fans bekommen Geld zurück

Nun ist auch dieser Anlauf vom Tisch. Burkard bedankt sich bei den Menschen, die bereits an dem Programm gearbeitet hatten. Dazu gehören etwa die Autoren, "die da auch viel Arbeit und Herzblut reingesteckt haben".

Wer bereits ein Ticket gekauft hat, soll sein Geld vollständig zurückbekommen. Bei ihren Fans entschuldigt sich Burkard besonders. Die Absage tue ihr "sehr, sehr leid für alle, die sich mit mir gemeinsam auf diesen Abend gefreut haben". "Aber irgendwie soll es gerade nicht sein. Ich hoffe, ihr versteht das", beendet sie ihre Nachricht.

Im März dieses Jahres hatte Burkard einen schweren persönlichen Verlust bekannt gegeben: Ihre Mutter war im Alter von 92 Jahren gestorben.

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