Süßer Nachwuchs: Nasenbär-Zwillinge geboren

Am 4. Juni kamen die Zwillinge zur Welt - Heute unternehmen sie bereits erste Ausflüge.

Wien. Zwischen "Puppe" und "Fernando" hat es sofort gefunkt: Im April 2019 war das Männchen in den Tiergarten Schönbrunn eingezogen, und schon gibt es Nachwuchs bei den Weißrüssel-Nasenbären. "Am 4. Juni hat unser Nasenbären-Weibchen Zwillinge zur Welt gebracht", freute sich Direktor Stephan Hering-Hagenbeck am Dienstag.

Bei der Geburt messen Nasenbären von der Nasenspitze bis zum Po etwa zehn Zentimeter, dazu kommt noch der typische lange Schwanz. Sie sind blind und taub und werden in den ersten Wochen in einem Nest versorgt. Mittlerweile unternehmen die Zwillinge erste Ausflüge - allerdings noch auf wackeligen Beinen. "Etwa einen Meter dürfen sie sich von der Mutter entfernen, bevor sie sie ins Nest zurückholt. Für unser Pärchen ist es der erste Wurf und beide kümmern sich fürsorglich", so Tierpflegerin Michaela Hofmann.





© APA/TIERGARTEN SCHÖNBRUNN/DANIEL ZUPANC





Die Jungtiere, deren Geschlecht noch nicht bekannt ist, werden noch gesäugt. Sie interessieren sich aber auch schon für süßes Obst wie Weintrauben und Birnen. Sie sehen wie erwachsene Tiere in Miniaturformat aus. "Das Fell der Weißrüssel-Nasenbären ist graubraun. Rund um die Augen und an der Schnauze sind sie weiß gefärbt", weiß Hering-Hagenbeck.