On eröffnet ersten Store in Wien

Die Schweizer Sportmarke On kommt mit ihrem ersten eigenen Store nach Österreich. In der Neubaugasse soll nicht nur die komplette Produktwelt der Marke zu finden sein, der neue Standort versteht sich auch als Treffpunkt für die Wiener Lauf-Community.

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Die Schweizer Premium-Sportmarke On expandiert weiter und eröffnet ihren ersten eigenen Store in Österreich. Der neue Standort befindet sich auf rund 230 Quadratmetern in der Neubaugasse 20 im 7. Bezirk und soll weit mehr sein als eine klassische Verkaufsfläche. Nach Stores in Berlin und Zürich baut On sein eigenes Retail-Netzwerk im deutschsprachigen Raum damit weiter aus.

Ein Stück Wien im On-Store

© On

Beim Design des Wiener Geschäfts setzt die Marke bewusst auf einen lokalen Bezug. Inspiration liefern die Wiener Jugendstilarchitektur, die Fassaden Otto Wagners und das charakteristische grün patinierte Kupfer, das man von zahlreichen Wiener Dächern kennt. Der Store soll dabei das gesamte On-Universum erlebbar machen, von Running über Training bis hin zu Lifestyle-Produkten. Gleichzeitig möchte die Marke eine engere Verbindung zur lokalen Community aufbauen.

Jeden Mittwoch wird gemeinsam gelaufen

© On

Für Läufer:innen dürfte vor allem der neue On Run Club Wien interessant sein. Jeden Mittwoch trifft sich die Community direkt vor dem Store zu einem gemeinsamen Lauf. Dabei geht es ausdrücklich nicht darum, wer die schnellste Pace läuft. Alle Leistungsstufen sind willkommen, vom Laufanfänger bis zu ambitionierten Athlet:innen.

Auf dem Programm steht eine lockere 5-Kilometer-Runde - und das Beste daran: Dabei können auch aktuelle On-Laufschuhe getestet werden.

Das müssen Sie zum Run Club wissen:

Wann: Jeden Mittwoch, 18:30 Uhr

Treffpunkt: ab 18:00 Uhr zur Schuhanprobe

Wo: On Store Wien, Neubaugasse 20, 1070 Wien

Was: 5-km-Lauf, Schuh-Test, Coaching und Community

Für wen: Alle Leistungsstufen

Mehr Infos unter diesem Link.

Begleitet wird der Run Club von den Coaches Karina und Luki, die die Teilnehmer:innen unter anderem bei Training, Verletzungsprävention, Rennstrategie und Ernährung unterstützen.