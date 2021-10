Streit um Parkplatz endet mit Messerstich in Bauch

Das 38-jährige Opfer wurde von der Wiener Berufsrettung erstversorgt und in ein Krankenhaus gebracht.

Wien. Der Streit um einen Parkplatz ist in Wien-Liesing Donnerstagfrüh völlig aus dem Ruder gelaufen. Die beiden Kontrahenten beschimpften einander und wurden dann handgreiflich. Dabei stach der eine Autolenker, ein 41-Jähriger, auf seinen Streitgegner ein. Der 38-Jährige wurde ins Krankenhaus gebracht, der ältere festgenommen, berichtete die Polizei am Freitag.

Der 38-Jährige wartete in der in der Gerbergasse darauf, bis ein anderer Autolenker seinen Pkw ausgeparkt hatte, damit er sich hinstellen konnte. Der 41-Jährige hatte nicht soviel Geduld und schnitt sein Fahrzeug in die Parklücke. Deshalb kam es zunächst zu einer verbalen Auseinandersetzungen. Beide Männer stiegen aus und der 38-Jährige schubste den anderen. Daraufhin zückte der 41-Jährige ein Messer und stach zu. Gegen ihn wird nun wegen absichtlich schwerer Körperverletzung ermittelt. Der Verletzte konnte unterdessen schon wieder in häusliche Pflege entlassen werden.