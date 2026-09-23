Elyas M'Barek gibt Ehe-Aus bekannt

Vor gut vier Jahren verkündete Publikumsliebling Elyas M'Barek voller Stolz seine Hochzeit mit Model Jessica. Nun hat das Paar überraschend das endgültige Scheitern seiner Ehe bekanntgegeben und geht künftig getrennte Wege.

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Die nächste Trennung in der Promi-Szene: Der beliebte Schauspieler Elyas M'Barek hat sich von seiner Frau Jessica getrennt. Die offizielle Bestätigung erfolgte über den Berliner Medienanwalt Christian Schertz, der die Interessen des Leinwandstars juristisch vertritt. Gegenüber der Deutschen Presse-Agentur gab der Rechtsbeistand ein knappes, aber unmissverständliches Statement ab. Darin erklärte er unumwunden, sein Mandant und dessen Ehefrau hätten sich "bereits vor geraumer Zeit getrennt".

Mit dieser sachlichen Erklärung zog die Rechtsvertretung des Schauspielers einen klaren Schlussstrich unter die Spekulationen. Gleichzeitig bat der Medienjurist eindringlich darum, die Privatsphäre des Schauspielers sowie dessen Familie in dieser herausfordernden Phase des Umbruchs vollumfänglich zu respektieren. Von weiteren Nachfragen an die Beteiligten sei ausdrücklich Abstand zu nehmen. Über diesen vorgegebenen Wortlaut hinaus würden vonseiten des Paares keinerlei ergänzende Stellungnahmen oder Auskünfte abgegeben, womit die genauen Beweggründe für das Scheitern der Ehe vorerst im Verborgenen bleiben.

Noch im Frühjahr gab es gemeinsame Zukunftspläne

Die offizielle Trennungsnachricht verwundert vor allem vor dem Hintergrund der optimistischen Zukunftsansagen, die das Paar noch vor wenigen Monaten mit der Öffentlichkeit geteilt hatte. Noch im vergangenen Frühjahr kündigte der erfolgreiche Darsteller, der mit Kinohits wie den "Fack ju Göhte"-Blockbustern im gesamten deutschsprachigen Raum zu den gefragtesten Stars gehört, tiefgreifende Lebensveränderungen an. Gemeinsam mit seiner Ehefrau wollte er seiner Wahlheimat und erklärten Lieblingsmetropole New York den Rücken kehren, um in Europa ein neues Kapitel aufzuschlagen.

München sollte der neue Lebensmittelpunkt des Paares werden. Bei einem öffentlichen Auftritt in der bayerischen Landeshauptstadt im vergangenen April untermauerte der Star diesen Schritt mit überzeugenden Worten: "Wir haben uns entschieden, nach München zu ziehen, ich komme ja von dort." Die Zeichen standen damals ganz auf Neubeginn und gemeinsame Nestwärme in der alten Heimat, die dem Schauspieler seit seiner Jugend vertraut ist.

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Geplatzter Neustart in der bayerischen Heimat

Auch für seine aus den USA stammende Gattin Jessica war der Umzug nach Deutschland fest eingeplant. Die gebürtige New Yorkerin sollte in der bayerischen Metropole ebenfalls beruflich Fuß fassen und dort neue Aufgaben übernehmen. Der Schauspieler schwärmte im April von der gemeinsamen Vorfreude auf das bevorstehende Abenteuer und die neugewonnene Nähe zu geliebten Menschen: "Wir freuen uns auf unseren Umzug und mehr Flexibilität. Auch auf unsere gemeinsamen Freunde und meine Familie."

Dass aus diesem hoffnungsvollen Plan nur wenige Monate später nichts mehr übrig sein würde, ahnte zu diesem Zeitpunkt niemand. Seit ihrer Hochzeit vor gut vier Jahren, die das Paar damals mit einem romantischen Posting auf Instagram stolz mit der gesamten Öffentlichkeit geteilt hatte, galt die Liaison als Bilderbuchehe. Beide hatten ihr Privatleben stets weitgehend aus dem turbulenten Scheinwerferlicht herausgehalten und ihr Glück abseits roter Teppiche genossen. Umso größer ist nun die Bestürzung über das abrupte Ende einer Beziehung, die für immer halten sollte.