US-Außenministerium mit Mega-Geographie-Panne

Das US-Außenministerium hat sich mit einer Mega-Panne öffentlich blamiert.

Da hat wohl jemand im Geographie-Unterricht nicht ganz aufgepasst. Denn ein peinlicher Fehler des Social-Media-Kanals des US-Außenministeriums sorgt im Netz derzeit für jede Menge Lacher.

Dass vor allem in englischsprachigen Ländern Austria öfters mit Australia verwechselt wird, ist keine Neuigkeit. Doch auch unser Nachbarland Schweiz leidet offensichtlich unter der großen Verwechslungsgefahr.

Schweden wurde zur Schweiz

Denn kurz vor der Europa-Reise von Außenminister Antony Blinken, im Rahmen derer er sich mit dem französischen Präsidenten Emmanuel Macron treffen will, wurde ein Clip mit Europakarte gepostet.

Aufmerksamen Beobachtern ist allerdings ein entscheidender Fehler sofort aufgefallen: Dort, wo die Schweiz sein sollte, wurde Schweden markiert. Aus heimischer Sicht kann man erleichtert durchatmen, denn "Austria" wurde ausnahmsweise richtig angeführt.

Der Post wurde zwar schnell wieder offline genommen, doch User auf X (ehemals Twitter) haben die Screenshots bereits fleißig verbreitet.

Nicht die erste SCHW erwiegende Verwechslung

Doch die Verwechslung ist in den USA alles andere als eine Ausnahme.

Bereits als der schwedische Musik-Streaming-Dienst Spotify 2018 an die Börse ging, wurde an der Wall Street "passend" dazu die Flagge der Schweiz an der US-Börse gehisst.