Andrea Kiewel: Neue Show nach Silvester-Aus

Nach dem überraschenden Ausfall ihrer traditionellen Silvester-Show im TV startet "Kiwi im Spätherbst ein neues Abenteuer.

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Für das deutschsprachige Fernsehpublikum gehörte Andrea Kiewel über viele Jahre hinweg zu den festen Fixpunkten des Jahreswechsels. Da die gewohnte Silvester-Sendung heuer jedoch überraschend nicht stattfindet, wählt die Moderatorin für die kommenden Monate einen radikalen Kurswechsel. Wie nun durch BILD bekannt wurde, stellt sich die Entertainerin einer völlig neuartigen Herausforderung im Abendprogramm. In der Show mit dem Titel "Catch Us. Die Jagd durch Europa" übernimmt Kiewel die Rolle einer Gejagten, die sich vor professionellen Spürnasen und der Öffentlichkeit verstecken muss.

Das Grundprinzip der Reality-Show verlangt den prominenten Beteiligten höchste Konzentration ab. Die Teilnehmer werden im Show-Konzept als Zielpersonen, sogenannte Targets, geführt. Sie erhalten zu Beginn des Experiments einen Vorsprung von exakt sechzig Minuten. In dieser kurzen Zeitspanne müssen sie in europäischen Großstädten untertauchen und erste geheime Unterschlüpfe organisieren, bevor die eigentliche Großfahndung eröffnet wird.

Strenge Spielregeln und tückische Sonderaufgaben

Sobald die Schonfrist abgelaufen ist, beginnt für die Prominenten ein fünf Tage dauernder Ausnahmezustand. Sechs hochgerüstete Hunter-Teams nehmen unmittelbar die Verfolgung auf, um die Aufenthaltsorte der prominenten Flüchtigen ausfindig zu machen. Gleichzeitig sind die Zuseher vor den Bildschirmen aufgerufen, sich aktiv an der Suche zu beteiligen. Das Ziel der Kandidaten besteht darin, den Zugriffen der Ermittlerteams über den gesamten Zeitraum von fünf Tagen hinweg vollständig zu entgehen.

Um ein dauerhaftes Verharren in sicheren Unterschlüpfen zu unterbinden, sieht das Regelwerk zusätzliche Erschwernisse vor. Die Flüchtigen müssen während ihrer Zeit im Untergrund immer wieder anspruchsvolle Aufgaben absolvieren. Diese Missionen zwingen die Prominenten dazu, ihre Deckung in der Öffentlichkeit preiszugeben. Jeder Schritt vor die Tür und jeder Kontakt mit Passanten steigert somit das Risiko einer vorzeitigen Entdeckung ganz beträchtlich.

Prominente Mitstreiter und gegensätzliche Taktiken

Das Starterfeld setzt sich neben Andrea Kiewel aus weiteren bekannten TV-Persönlichkeiten zusammen. Auch der Comedian Chris Tall sowie der profilierte Fernsehjournalist Jenke von Wilmsdorff stellen sich dem riskanten Versteckspiel. Jenke von Wilmsdorff tritt dabei nicht alleine an, sondern bildet gemeinsam mit seinem Sohn Jánik ein eingespieltes Zweierteam auf der Fluchtroute.

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Die Herangehensweisen der Beteiligten weichen dabei stark voneinander ab. Andrea Kiewel setzt vor dem Start voll auf Unauffälligkeit und betonte gegenüber dem Sender, sie werde versuchen, der besagte rosa Elefant im Raum zu sein. Zudem sei sie ausgesprochen versiert darin, ein unauffälliges Allerweltsgesicht zu machen. Chris Tall sieht in der Show eine Mischung aus Klassenfahrt, Verfolgungsjagd und dem schlimmsten Versteckspiel seiner Kindheit. Seine Taktik lautet, ruhig zu bleiben, nicht aufzufallen und vor allem nicht zu viel zu reden, was genau das Gegenteil von seinem gewohnten Berufsalltag darstellt. Jenke von Wilmsdorff und sein Sohn Jánik setzen auf familiäre Zusammenarbeit, wobei Jánik hervorhob, dass sein Vater andere Fähigkeiten mitbringe als er selbst. Die genaue Taktik hält das Vater-Sohn-Duo geheim, da sie fürchten, die Verfolger könnten bereits vorab mitlesen.

Interaktive Zuseher-Fahndung im November-Programm

Geleitet wird das gesamte Geschehen von Moderator Steven Gätjen, der das Format in der Funktion des übergeordneten Gamemasters begleitet und steuert. Eine tragende Rolle fällt bei diesem Großprojekt der Vernetzung mit dem Publikum zu. Über die sozialen Netzwerke sowie die Joyn-App können die Zuseher zu Hause eigene Beobachtungen einbringen und sachdienliche Hinweise zum aktuellen Aufenthaltsort der Prominenten übermitteln.

Die Ausstrahlung des neuen TV-Events erfolgt auf ProSieben im Spätherbst. Der Sender zeigt die aufwendig produzierte Verfolgungsjagd an drei aufeinanderfolgenden Abenden ab dem 10. November jeweils in der Primetime.