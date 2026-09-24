Ehefrau lässt mit Schumacher-Aussage aufhorchen

Einblicke in das Privatleben von Michael Schumacher: In der neuen Netflix-Doku spricht Ehefrau Corinna Schumacher offen über den Beginn ihrer Beziehung und die Bedenken ihrer Mutter.

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Die Dokumentation "Schumacher '94 - Die Geburt einer Legende" feiert am Donnerstag, 2. Oktober, auf Netflix ihre weltweite Premiere.

In dem 105 Minuten langen Streifen kommen zahlreiche Weggefährten des 57-jährigen Formel-1-Fahrers Michael Schumacher zu Wort. Sie teilen ihre Erinnerungen an einen der größten Piloten der Rennsportgeschichte und an jene Saison, in der sein Aufstieg begann. Zu den Befragten gehören unter anderem der 84-jährige Ex-Manager Willi Weber, der 62-jährige RTL-Moderator Kai Ebel sowie der damalige Teamchef Flavio Briatore (74).

Skepsis vor dem Beziehungsstart

Ebenfalls vertreten ist Michaels Ehefrau Corinna, die persönliche Details preisgibt. Sie erinnert sich an die Anfänge der Partnerschaft und die Skepsis in ihrer Familie: "Meine Mutter war da voll dagegen. Michael war ja immer auf der Go-Kart-Strecke und hat eigentlich immer andere rausgeschubst. Meine Mutter hat immer gesagt: „Guck’ Dir den Schumacher an! Selber haben sie eine Go-Kart-Bahn zuhause, da schmeißen sie jeden raus, der irgendwas falsch macht, und jetzt schmeißt der die Leute raus!" Meine Mutter hat dann gesagt: "Der Schumacher, der Schumacher."“

Tiefe Verbundenheit im Rennalltag

Neben diesen Anekdoten spricht sie über ihre tiefe Verbundenheit während seiner aktiven Laufbahn: "Mein Herz fährt mit, wenn er gewinnt. Und auch, wenn er verliert. Mein Herz ist immer dabei. (...) Nach dem Qualifying fürs zweite Rennen sind wir in die Hotelbadewanne gegangen, da habe ich ihm die Neuigkeiten erzählt. (....) Wenn Du mit jemandem zusammen bist, auf den Du Dich jeden Tag freust, das ist doch toll!"

Die Produktion bietet somit einen umfassenden Rückblick auf die Karriere und das persönliche Umfeld der Rennsport-Legende.