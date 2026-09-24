Bald muss man auf WhatsApp nicht mehr selber tippen

Tippen bald überflüssig? WhatsApp plant offenbar eine neue Diktierfunktion, mit der gesprochene Inhalte direkt als normale Textnachricht im Chat landen – und das sogar ohne Internetverbindung.

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Wer schnell antworten möchte, hat oft nicht beide Hände frei. Sprachnachrichten passen wiederum nicht in jede Situation – etwa in Öffis, im Büro oder während Besprechungen. Hier setzt die geplante Neuerung an, die vom Fachportal WABetaInfo entdeckt wurde.

Nachricht einfach direkt einsprechen

Die neue Diktierhilfe soll laut WABetaInfo direkt im Messenger integriert sein. Nach der ersten Einrichtung lässt sie sich direkt im Chatfenster starten. Nutzerinnen und Nutzer wählen dafür einmalig die gewünschte Sprache aus und laden das dazugehörige Sprachpaket auf das Smartphone herunter. Sobald dieser Download erledigt ist, soll das Diktieren auch komplett ohne aktive Internetverbindung klappen. Während der Spracheingabe erscheint der Hinweis "Listening ...". Wer den Vorgang doch nicht fortsetzen will, kann ihn jederzeit abbrechen. Das Ziel ist es, gesprochene Inhalte ohne Umwege rasch in Text umzuwandeln.

Umwandlung direkt am Smartphone

Die gesamte Verarbeitung der Spracheingabe soll laut WABetaInfo direkt auf dem jeweiligen Gerät stattfinden. Dafür nutzt der Messenger offenbar dasselbe Sprachpaket, welches bereits für die Transkription klassischer Sprachnachrichten verwendet wird. Für die empfangende Person ändert sich optisch nichts: Im Chatfenster kommt lediglich eine ganz normale Textnachricht an. Es gibt keinen Hinweis darauf, dass der Text ursprünglich diktiert wurde, und auch die Stimme wird nicht übertragen. Der Einsatz soll sowohl in Einzel- und Gruppenchats als auch in Kanälen möglich sein.

Starttermin aktuell noch offen

Entdeckt wurde das Feature in der Android-Beta-Version 2.26.37.8. Allerdings ist die Funktion derzeit noch nicht freigeschaltet – nicht einmal für Personen, die am Beta-Programm teilnehmen. Ob sowie wann die Diktierhilfe in der fertigen App-Version für Android ausgerollt wird, steht aktuell nicht fest. Angaben zu einer Variante für iOS fehlen bislang ebenso. Zudem besteht die Möglichkeit, dass die Entwicklung vor einem Release wieder eingestellt wird.