WhatsApp ermöglicht Teilen von Instagram-Posts ohne Wechsel

Ein neues Update bringt eine Funktion, auf die viele Nutzer gewartet haben: Inhalte von Instagram und Facebook direkt zu teilen wird kinderleicht.

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Milliarden Menschen nutzen WhatsApp täglich, um mit Freunden und Familie in Kontakt zu bleiben. Doch wenn man ein lustiges Instagram-Reel oder einen spannenden Facebook-Post teilen wollte, war das oft mit mühsamem Link-Kopieren oder dem Hin- und Herwechseln zwischen den Apps verbunden. Das ändert sich jetzt! Wie das bestens informierte Tech-Portal WABetaInfo berichtet, schraubt der Meta-Konzern (zu dem WhatsApp, Instagram und Facebook gehören) aktuell an einem genialen Update.

Die Apps verschmelzen

Laut den Experten rollt WhatsApp aktuell eine neue Funktion aus, die den Zugriff auf Instagram- und Facebook-Medien direkt aus dem Messenger heraus ermöglicht. Konkret bedeutet das: Nutzer können künftig Storys, Reels und klassische Postings ihrer anderen Social-Media-Accounts blitzschnell über WhatsApp teilen.

Die Inhalte können nicht nur in private Chats oder an Gruppen verschickt werden, sondern lassen sich auch mit wenigen Klicks direkt in den eigenen WhatsApp-Status laden

So funktioniert der neue WhatsApp-Trick

Damit Sie das neue Feature nutzen können, ist ein kleiner, aber wichtiger Zwischenschritt nötig. Sie müssen Ihr WhatsApp-Konto mit dem sogenannten "Accounts Center" (der Kontenübersicht von Meta) verknüpfen. Sobald WhatsApp, Insta und Facebook dort offiziell miteinander verbunden sind, fallen die unsichtbaren Grenzen zwischen den Apps

Ein bisschen Geduld ist allerdings gefragt. Aktuell wird die brandneue Funktion für erste Beta-Tester auf Android und iOS (iPhone) ausgerollt. Wenn diese Testphase – in der noch kleine Fehler ausgemerzt werden – erfolgreich verläuft, dürfte das Update in den kommenden Wochen nach und nach für alle Nutzer freigeschaltet werden