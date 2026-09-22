Microsoft begräbt endgültig den Internet Explorer

Microsoft warnt Nutzer, dass die letzten Reste des Internet Explorers kurz vor dem Aus stehen.

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Der Internet Explorer war einer der wichtigsten Browser der Computergeschichte. Jedoch machen sich heutzutage Nutzer über den Browser nur noch lustig. Seit 2022 wird er automatisch von Windows-Systemen entfernt, aber ist weiterhin nicht ganz totzukriegen.

Der Browser existiert noch immer in Form des IE-Modus im Nachfolger Edge. Der reguläre Support für den Internet Explorer 11 wurde eigentlich schon vor Jahren eingestellt. Trotzdem wird die veraltete Webtechnologie über diese Kompatibilitätsfunktion weiterhin in aktuellen Windows-Versionen am Leben gehalten.

Support eingestellt

Laut "Techspot" warnte Microsoft Unternehmen, dass auch dieser Modus demnächst verschwindet. Der Konzern teilte über das Microsoft-365-Admin-Center (MC1473151) mit, dass der Support für den IE-Modus in Microsoft Edge Ende 2029 eingestellt wird.

Der IE-Modus wird für alte Software benötigt. Viele Unternehmen verwenden seit den 2000er-Jahren intern entwickelte Webportale. Darunter fallen unter anderem Anwendungen für Zeiterfassung, Buchhaltung oder Gerätesteuerungen.

Microsoft: Anwendungen sollen aktualisiert oder ersetzt werden

Das Problem: Wenn die Funktion nur für den Internet Explorer entwickelt wurde, dann wird diese aus Sicherheits- und Standardisierungsgründen von modernen Browsern nicht mehr unterstützt. In modernen Browsern können unter anderem ActiveX-Steuerelemente, VBScripts oder Layouts falsch dargestellt werden.

Wer auf den aktuellen Betriebssystemen weiterhin den Internet Explorer benötigt, der soll sich schon auf die Abschaltung vorbereiten. Dabei können die Anwendungen aktualisiert oder ersetzt werden. Laut Microsoft könnte der IE-Modus auch nach 2029 mit wenigen Problemen weiterlaufen. Jedoch rät das Unternehmen von einer fortlaufenden Nutzung ab.