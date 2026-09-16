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Zu gefärhlich

ChatGPT will KI für Biowaffen verbieten

Finger tippt auf AI-App-Ordner mit ChatGPT, DeepSeek, Gemini, Copilot, Grok und Claude auf iPhone.
© Getty Images
Der ChatGPT-Entwickler OpenAI unterstützt mehrere parteiübergreifende Gesetzesentwürfe im US-Kongress.
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Diese sollen verhindern, dass Modelle der Künstlichen Intelligenz (KI) die Gefahr von Biowaffen und synthetischen Viren erhöhen, wie ein Sprecher des Unternehmens am Dienstag mitteilte. Konkret unterstütze OpenAI den "Web of Biological Data Act", den "AI-Ready Bio-Data Standards Act" und den "Scale Biology Act".

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Außerdem befürworte das Unternehmen eine zentrale Bestimmung des "FRONTIER Act". Diese sieht vor, dass führende KI-Firmen unabhängige Prüfer zur Bewertung der Sicherheit ihrer Modelle einsetzen müssen. Vergangene Woche hatte OpenAI bereits verpflichtende nationale Sicherheitsanforderungen

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