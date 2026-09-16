Zu gefärhlich
ChatGPT will KI für Biowaffen verbieten
Diese sollen verhindern, dass Modelle der Künstlichen Intelligenz (KI) die Gefahr von Biowaffen und synthetischen Viren erhöhen, wie ein Sprecher des Unternehmens am Dienstag mitteilte. Konkret unterstütze OpenAI den "Web of Biological Data Act", den "AI-Ready Bio-Data Standards Act" und den "Scale Biology Act".
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Außerdem befürworte das Unternehmen eine zentrale Bestimmung des "FRONTIER Act". Diese sieht vor, dass führende KI-Firmen unabhängige Prüfer zur Bewertung der Sicherheit ihrer Modelle einsetzen müssen. Vergangene Woche hatte OpenAI bereits verpflichtende nationale Sicherheitsanforderungen
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