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Wichtige Öl-Route

Aufatmen: Saudis drehen Pipeline bald wieder auf

Satellitenbild einer verbrannten und beschädigten Ölanlage in einer Wüstenregion bei Medina.
© APA/AFP/Satellite image ©2026 Va
Die nach Drohnenangriffen in Saudi-Arabien abgeschaltete Ost-West-Pipeline wird nach Einschätzung von US-Energieminister Chris Wright "sehr bald" wieder in Betrieb sein.
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"Dies wird eine kurze und vorübergehende Unterbrechung sein. Sie wird sich in Tagen bemessen", sagte er dem US-Sender CNBC. Die Pipeline, die unter Umgehung der faktisch blockierten Straße von Hormus große Mengen Öl transportieren kann, war nach Angriffen auf die Leitung vorsorglich stillgelegt worden.

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Seit Beginn des Iran-Kriegs und der darauffolgenden weitestgehenden Blockade der für den globalen Ölhandel wichtigen Meerenge durch iranische Drohungen und Angriffe auf Schiffe versucht das Königreich, mit Hilfe der Pipeline einen noch größeren Einbruch seiner Ölexporte zu verhindern. Über die mehr als 1.200 Kilometer langen Röhren können pro Tag bis zu sieben Millionen Barrel Öl (ein Barrel entspricht 159 Liter) aus der Region am Persischen Golf zur Verschiffung nach Westen ans Rote Meer gepumpt werden.

Der Drohnenangriff vergangene Woche, der nach Angaben des saudischen Außenministeriums aus dem Irak gestartet worden war, hatte den Angaben nach Schäden verursacht. Mehrere Menschen seien verletzt worden.

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