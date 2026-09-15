Auto-Influencer verbrennt im Sportwagen-Wrack

Der 27-jährige Auto-Influencer James Wehr und eine weitere Person sind bei einem schweren Verkehrsunfall in Irvine im US-Bundesstaat Kalifornien in einem McLaren ums Leben gekommen.

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USA. Der Gründer der Plattform "South OC Cars and Coffee", James Wehr, besuchte am Tag vor seinem Tod noch ein Auto-Treffen in Kalifornien. Kurz nach Mitternacht ereignete sich der tödliche Unfall: Laut Polizei beschleunigte sein Sportwagen – laut dem Auto-Portal "The Drive" ein McLaren 720S – an einer grünen Ampel stark. Bei hoher Geschwindigkeit verlor der Fahrer die Kontrolle. Das Auto prallte gegen einen Randstein sowie einen Baum, riss durch die Wucht des Aufpralls in zwei Teile und fing sofort Feuer. Für die zwei Insassen kam jede Hilfe zu spät.

Ein Anwohner berichtete dem US-Sender "ABC7" von quietschenden Reifen, einem lauten Knall und einem riesigen Feuer. Polizeisprecher Kyle Oldoerp bestätigte, dass nach den Löscharbeiten zwei Tote geborgen wurden. Die Ermittlungen zur Unfallursache dauern an.

Nach einem Knall stand der McLaren lichterloh in Flammen. © Instagram/beefynews

Medienberichten und Angehörigen zufolge war das zweite Opfer die 22-jährige Kellnerin Alexis "Lexi" Kramer aus Florida, die Wehr in Kalifornien besuchte; eine behördliche Bestätigung steht noch aus. Wehrs Ehefrau nahm online öffentlich Abschied: "James, ich hätte nie gedacht, dass der Tag kommen würde, an dem ich mich so endgültig von dir verabschieden muss. Dich lieben zu dürfen, wird immer der größte Segen meines Lebens bleiben."