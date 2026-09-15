oe24
TV
E-Paper
Immo
Welt

Tödlicher Crash

Auto-Influencer verbrennt im Sportwagen-Wrack

Ein Mann sitzt auf der Motorhaube eines schwarzen Sportwagens mit geöffneter Flügeltür.
© Instagram/wehr
Der 27-jährige Auto-Influencer James Wehr und eine weitere Person sind bei einem schweren Verkehrsunfall in Irvine im US-Bundesstaat Kalifornien in einem McLaren ums Leben gekommen.
OE24 auf Google bevorzugen

USA. Der Gründer der Plattform "South OC Cars and Coffee", James Wehr, besuchte am Tag vor seinem Tod noch ein Auto-Treffen in Kalifornien. Kurz nach Mitternacht ereignete sich der tödliche Unfall: Laut Polizei beschleunigte sein Sportwagen – laut dem Auto-Portal "The Drive" ein McLaren 720S – an einer grünen Ampel stark. Bei hoher Geschwindigkeit verlor der Fahrer die Kontrolle. Das Auto prallte gegen einen Randstein sowie einen Baum, riss durch die Wucht des Aufpralls in zwei Teile und fing sofort Feuer. Für die zwei Insassen kam jede Hilfe zu spät.

Auch interessant

"Achtung, Reisende!" - Elch Emil legt Bahnhof lahm

Pensionist verliert tausende Euro an Céline-Dion-Betrüger

Fisch zu frisch: Steuerfahnder verhängten Strafe

Ein Anwohner berichtete dem US-Sender "ABC7" von quietschenden Reifen, einem lauten Knall und einem riesigen Feuer. Polizeisprecher Kyle Oldoerp bestätigte, dass nach den Löscharbeiten zwei Tote geborgen wurden. Die Ermittlungen zur Unfallursache dauern an.

Ein McLaren steht nach einer Explosion in der Nacht in Flammen.
Nach einem Knall stand der McLaren lichterloh in Flammen. © Instagram/beefynews

Medienberichten und Angehörigen zufolge war das zweite Opfer die 22-jährige Kellnerin Alexis "Lexi" Kramer aus Florida, die Wehr in Kalifornien besuchte; eine behördliche Bestätigung steht noch aus. Wehrs Ehefrau nahm online öffentlich Abschied: "James, ich hätte nie gedacht, dass der Tag kommen würde, an dem ich mich so endgültig von dir verabschieden muss. Dich lieben zu dürfen, wird immer der größte Segen meines Lebens bleiben."

Fehler im Artikel gefunden?Jetzt melden

OE24 entdecken

"Achtung, Reisende!" - Elch Emil legt Bahnhof lahm

Pensionist verliert tausende Euro an Céline-Dion-Betrüger

Fisch zu frisch: Steuerfahnder verhängten Strafe

50-Euro-Schein an der Windschutzscheibe: Polizei warnt

Frau nach Kollision zwischen Boot und Wassertaxi vermisst

Haiangriff: Mann schwer am Bein verletzt

276 Mio. Nächtigungen: Rekord-Sommer in Italien

Öl-Skandal am Traumstrand! Schwere Vorwürfe gegen Hotel in Kroatien

Auto-Influencer verbrennt im Sportwagen-Wrack

Digitaler Ötzi lüftet neues Tattoo-Geheimnis