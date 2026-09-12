50-Euro-Schein an der Windschutzscheibe: Polizei warnt

Wer einen 50-Euro-Schein an der Windschutzscheibe entdeckt, sollte gewarnt sein. Eine fiese Diebstahlmasche greift um sich und bringt ahnungslose Lenker um ihre Wertsachen.

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Die italienischen und spanischen Behörden warnen derzeit eindringlich vor einer kriminellen Methode, die immer öfter zur Anzeige gebracht wird. Lenker entdecken dabei an der Außenseite ihrer Windschutzscheibe einen 50-Euro-Schein, der meist unter dem Scheibenwischer klemmt. Wer nun aussteigt, um den vermeintlichen Glücksfund einzusammeln, tappt direkt in die Falle. In diesem Moment haben Diebe nämlich leichtes Spiel und können den Pkw unbemerkt ausräumen.

Gefahr auf stark frequentierten Parkplätzen

Besonders auf Supermarkt-Parkplätzen, bei Einkaufszentren oder an gut besuchten Orten ist große Vorsicht geboten. Viele Menschen legen beim Einsteigen ihre Wertsachen wie das Smartphone oder die Geldtasche direkt auf den Beifahrersitz. Wer dann unbedacht wieder aussteigt, lässt das Fahrzeug unversperrt zurück. Ist der Motor bereits gestartet, könnten Kriminelle laut Warnung sogar mit dem gesamten Wagen flüchten. Auch im Norden Roms häuften sich laut Medienberichten zuletzt derartige Vorfälle.

So reagierst du im Ernstfall

Sollte der Geldschein plötzlich am Auto auftauchen, lautet die oberste Regel: Ruhe bewahren. Verlassen Sie den Wagen auf keinen Fall unversperrt, mit sichtbaren Wertgegenständen oder bei laufendem Motor. Am besten fahren Sie erst an einen sicheren Ort, bevor Sie die Scheibe genauer kontrollieren. Wer Opfer wurde oder verdächtige Personen bemerkt, sollte umgehend die Polizei einschalten. In Spanien warnt die Nationalpolizei mittlerweile sogar mit einem eigenen TikTok-Video vor dem "50-Euro-Scheibenwischer-Trick". Darin heißt es klar: "Pass gut auf, wenn jemand einen Geldschein an deiner Windschutzscheibe hinterlässt. Du könntest etwas Wertvolles verlieren!"

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Weitere bekannte Masche mit Plastikflaschen

Solche Ablenkungstricks sind prinzipiell nicht neu. Eine andere beliebte Diebstahlmasche funktioniert mit Plastikflaschen, die von Tätern unter den Reifen platziert werden. Das ungewohnte Geräusch beim Losfahren irritiert, und viele Lenker steigen aus, um nach dem Rechten zu sehen. Auch hier gilt: Cool bleiben und sichergehen, dass sich keine verdächtigen Personen in der Nähe des Fahrzeuges aufhalten.