Dieser einfache Koffer-Trick rettet Ihren Urlaub

Vor dem Urlaub landen Kleidung, Kosmetika und Ausweisdokumente im Koffer, doch ein entscheidendes Detail wird häufig übersehen.

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Vor dem Urlaub wird fleißig gepackt, doch ein entscheidendes Detail wird oft übersehen: Ein einfacher Zettel im Koffer kann vor dem endgültigen Verlust bewahren. Weltweit gehen jährlich über 30 Millionen Gepäckstücke auf Flugreisen verloren – auch wenn die Zahl laut Statistik 2024 auf 6,3 fehlgeleitete Koffer pro tausend Fluggäste sank (Anm. ein Rückgang von 0,6 zum Vorjahr). Während einige Koffer nach wenigen Tagen wieder auftauchen, bleiben andere für immer verschollen.

Der rettende Zettel innen

Da klassische Gepäckanhänger im Trubel leicht abreißen, empfiehlt das Fluggastrechteportal "Planeclaim" zusätzlich ein weißes DIN-A4- oder DIN-A5-Blatt mit sämtlichen Kontaktdaten gut sichtbar ganz oben auf die Kleidung in den Koffer zu legen.

Kann ein Koffer nicht direkt zugeordnet werden, wird er im Rahmen des "Secondary Tracing" geöffnet und der Inhalt mit Verlustanzeigen abgeglichen. Fehlt jeglicher Hinweis auf den Besitzer, droht im schlimmsten Fall die Versteigerung oder Entsorgung.

Wird ein Gepäckstück vermisst, muss dies unverzüglich bei der Airline gemeldet und ein "Property Irregularity Report" (PIR) am Counter oder online ausgefüllt werden. Ein direkter Verweis auf den im Koffer hinterlegten Zettel erhöht die Chance auf eine rasche Rückführung deutlich.