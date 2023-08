× ''-50 % Wochenende'': Mega-Angebote bei Hofer

Auf ausgewählte Produkte gibt es heute und morgen Minus 50 Prozent.

Aufgepasst, liebe Schnäppchenjäger! Heute und morgen gibt es beim Diskonter Hofer wieder das ''-50 % Wochenende''. Dabei werden die Angebote stark reduziert. Besonderes Augenmerk liegt an diesem Wochenende auf diesen Produkten:

Amaroy Grande Selezione, 500 g per Packung € 2,99, statt 5,99

Flying Power Energy Drink, 0,25 l verschiedene Sorten per Dose € 0,24, statt 0,49

Hofer Marktplatz Ananas, Klasse I, per Stück € 0,99, statt 1,99

Puntigamer, 0,5 l, 5,1 % Vol., per Dose € 0,59, statt 1,19

Die Angebote im Überblick

© Hofer ×

Passend zu den heißen Temperaturen am Wochenende gibt es auch eine Aktion auf bestimmte Eis-Sorten: Minus 26 % gibt es auf Cornetto Classic, 540 ml, tiefgekühlt, per Packung € 3,69, statt 4,99. Außerdem gibt es Minus 26 % auf die Cornetto-Sorte Erdbeere, 540 ml, tiefgekühlt, per Packung € 3,69, statt 4,99.

Zur Erfrischung gibt es an diesem Wochenende bei Hofer Aktionen auch auf Cola- und Fanta-Dosen: