US-Firma arbeitet an neuer Super-Concorde

Mit Mach 5 in nur 90 Minuten einmal über den Atlantik? Eine US-Firma plant aktuell genau das.

Atlanta. Die Concorde ist seit Langem eingemottet – doch der Traum vom Überschallreisen bleibt: Jetzt will das US-Start-up Hermeus eine Art Super-Concorde entwickeln: Firmenchef AJ Piplica arbeitet in Atlanta an einem Flugzeugprototyp, der mit Mach 5 in nur 90 Minuten von New York nach London fliegen soll. 20 Passagieren würde Platz geboten, wenn der Jet mit 6.195 km/h über den Atlantik rast. So jedenfalls der Plan.

Hitze. Viele Entwickler sind in den zwei Jahrzehnten seit der Concorde gescheitert. Hermeus will daher zuerst die Technologie über einen Pentagon-Vertrag zur Entwicklung von Hochgeschwindigkeitsdrohnen weiterentwickeln. Die größten Herausforderungen: Hitzeentwicklung und Aerodynamik bei einem derartigen Tempo. (bah)