Energieanbieter senkt Fernwärmepreis

Die Energie Steiermark wird mit 1. Oktober die Preise für Fernwärme um 10,34 Prozent senken.

"Wir geben die Vorteile aus einem aktuell günstigeren Marktumfeld weiter", hieß es am Freitag in einer Aussendung seitens des Vorstands. Für ein durchschnittliches Einfamilienhaus mit einem Verbrauch von 22.500 Kilowattstunden bedeute das eine jährliche Ersparnis von 405 Euro, bei einer Wohnung mit einem Verbrauch von 7.500 Kilowattstunden sollen es rund 135 Euro pro Jahr sein.

Die Preisreduktion gilt für Kundinnen und Kunden in allen Regionen des Landes sowie auch für die Wärmelieferung an die Energie Graz. "Die extrem hohen Einkaufspreise für Erdgas aus dem vergangenen Krisenjahr wirken jedoch noch nach: Die Versorgungssicherheit gewährleisten zu können, war unter den extremen Rahmenbedingungen und Risiken des vergangenen Jahres bekanntlich eine der größten Herausforderungen in der Geschichte der steirischen Fernwärme", hieß es weiter.

Da sich die Energie Steiermark verpflichtet hat, alle positiven Effekte, welche sich aus einer Veränderung der Beschaffungssituation ergeben, an die Kunden weiterzugeben, werde das aktuell auch umgesetzt. Diese Zusicherung werde auch von der Preisbehörde des Landes gemeinsam mit externen Gutachtern überprüft.