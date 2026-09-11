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Nach 2 Jahren

Österreichische Geisel im Niger kommt heute frei

© Air Info
Die Wienerin Eva Gretzmacher war rund zwei Jahre lang in den Händen von Terroristen. Nun soll sie frei kommen.
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Die Wienerin Eva Gretzmacher wurde im Jänner 2025 im Niger gekidnappt. Ihre Familie hofft seither auf die baldige Rückkehr der Österreicherin, die in dem afrikanischen Land gelebt hatte. Nun dürfte endlich eine Rückkehr der 75-Jährigen in Sicht sein.

Die vor mehr als eineinhalb Jahren im Niger entführte Österreicherin soll freikommen. Das Außenministerium gab am Freitag "ermutigende Informationen" über das Schicksal der entführten Frau bekannt. "Der komplexe und sehr gefährliche Prozess der Freilassung und Übergabe ist jedoch noch nicht positiv abgeschlossen", hieß es von Seiten des Ministeriums. Zuvor gab es Berichte über eine Befreiung der Österreicherin und einer Schweizerin.

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Das lokale Onlineportal Aïr-Info Agadez berichtete über "übereinstimmende Quellen", dass die beiden Frauen am Donnerstag freigelassen worden seien. Eine offizielle Bestätigung gebe es dafür nicht. "Die Geisel befindet sich derzeit auf libyschem Staatsgebiet", erklärte der französische Journalist Walid Le Berbère auf Social Media. In einem Video im Onlinenetzwerk X sagt die Schweizerin, dass es ihr und der Österreicherin gut gehe. Die Österreicherin und die Schweizerin waren im Jänner bzw. im April 2025 jeweils aus ihren Wohnungen in Agadez entführt worden.

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