oe24
TV
E-Paper
Immo
Österreich

"Zog eine Waffe"

Schüsse bei Tankstelle: Räuber (18) festgenommen

Laut Augenzeuge zog der junge Mann plötzlich eine Waffe und schoss herum.
© oe24
Der erst 18-Jährige soll versucht haben die Tankstelle zu überfallen.
OE24 auf Google bevorzugen

Aufregung in Bregenz: In der Nacht auf Freitag sorgten Schüsse bei einer Tankstelle für einen Großeinsatz der Polizei. Gegen 23 Uhr soll ein 18-Jähriger versucht haben, die Tankstelle zu überfallen. "Dann hat er die Waffe rausgezogen", sagt ein Augenzeuge zur Online-Zeitung "vol.at". Im Außenbereich feuerte der junge Mann schließlich mehrmals mit einer Schreckschusspistole herum. Kurz nach der Tat wurde der Verdächtige festgenommen.

Auch interessant

Love-Scam: Wiener bei Geldübergabe gefasst

Fluggast beschimpft Crew, AUA-Pilot wirft ihn raus

Liebes-Betrug! Falscher Chirurg aufgeflogen

Polizei ermittelt zu den Hintergründen

Nach ersten Angaben der Polizei handelt es sich um einen versuchten Raub. Die Schüsse fielen demnach im Außenbereich der Tankstelle.  Nun hat das Landeskriminalamt die weiteren Ermittlungen übernommen. Dabei soll unter anderem geklärt werden, wie es zu dem Überfallversuch kam und was der 18-Jährige genau vorhatte.

Der nächtliche Vorfall löste einen größeren Polizeieinsatz aus. Für Menschen in der Umgebung dürfte die Schussabgabe ein gehöriger Schreck gewesen sein. Der Verdächtige befindet sich nach seiner Festnahme im Fokus der Ermittler. Weitere Details zum Motiv und zum genauen Ablauf sollen die laufenden Untersuchungen liefern.

Fehler im Artikel gefunden?Jetzt melden

OE24 entdecken

D: Industrie im Oktober wieder mit Auftragsminus

"Jede Sekunde 100 Tipps": Ansturm auf Lotto-Millionen

Wer HIER ein Selfie macht, fliegt hochkant raus

Nachbar drohte Kinder zu erschießen

Bub (1) aus Fenster gestürzt: Schwer verletzt

Klopp verteidigt Red-Bull-Job: "Für mich überragend"

Steirer züchtete Österreichs schwersten Paradeiser

Anschlagspläne: Anklage gegen Hamas-Anhänger

Europas Börsen schließen mehrheitlich mit freundlicher Tendenz

"Mauthausen-Besuche für Schüler und Migranten"