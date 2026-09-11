Schüsse bei Tankstelle: Räuber (18) festgenommen

Der erst 18-Jährige soll versucht haben die Tankstelle zu überfallen.

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Aufregung in Bregenz: In der Nacht auf Freitag sorgten Schüsse bei einer Tankstelle für einen Großeinsatz der Polizei. Gegen 23 Uhr soll ein 18-Jähriger versucht haben, die Tankstelle zu überfallen. "Dann hat er die Waffe rausgezogen", sagt ein Augenzeuge zur Online-Zeitung "vol.at". Im Außenbereich feuerte der junge Mann schließlich mehrmals mit einer Schreckschusspistole herum. Kurz nach der Tat wurde der Verdächtige festgenommen.

Polizei ermittelt zu den Hintergründen

Nach ersten Angaben der Polizei handelt es sich um einen versuchten Raub. Die Schüsse fielen demnach im Außenbereich der Tankstelle. Nun hat das Landeskriminalamt die weiteren Ermittlungen übernommen. Dabei soll unter anderem geklärt werden, wie es zu dem Überfallversuch kam und was der 18-Jährige genau vorhatte.

Der nächtliche Vorfall löste einen größeren Polizeieinsatz aus. Für Menschen in der Umgebung dürfte die Schussabgabe ein gehöriger Schreck gewesen sein. Der Verdächtige befindet sich nach seiner Festnahme im Fokus der Ermittler. Weitere Details zum Motiv und zum genauen Ablauf sollen die laufenden Untersuchungen liefern.